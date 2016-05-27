Cómo funciona:

1. Copiamos el archivo moo.dll en el directorio libraries.

2. Copiamos el archivo symbols.txt en el directorio files.

3. Copiamos el archivo MultiOrders.ex4 en el directorio scripts (compilado del build 218 en el archivo).

4. Iniciamos el terminal МТ4.

5. En cualquier gráfico ponemos el script MultiOrders.

6. Aparecerá una ventana para elegir qué poner y dónde.

MultiOrders

7. Elegimos el símbolo (divisa) necesario



8. Elegimos el lote con el que queremos comerciar (si es positivo - buy, si es negativo - sell)



9. Rellenamos los campos de los comentarios, para que en las órdenes exista el comentario necesario.

10. Esperamos el botón correspondiente.







Qué pasa después:

1. El script comprueba si el símbolo (divisa) seleccionado está disponible en el terminal. Si no lo está, entonces se emite un mensaje. indicación: el símbolo debe estar en la ventana de observación del mercado

2. El script coloca órdenes según los parámetros solicitados a los precios de mercado. El deslizamiento por defecto es cero, así que en el mercado volátil alguna orden puede recotizar, hay que tenerlo en cuenta. El script no comprueba ni retorna ningún error (comercial) en esta parte





Observaciones:



El archivo symbols.txt puede introducir los símbolos (divisas) que usted use con mayor frecuencia.

Es posible desplazarse por los campos "ventanas" usando la tecla Tab (tabulador).

Si se ha pensado mejor colocar una orden, use el botón Cancelar.

------------------

