У (MT4) есть некоторые ограничения на отображение графиков периодов, более старших, чем месячные.

Паскоку некоторые люди желают видеть и более "старшие" периоды (например, полугодовые или годовые), то написал индикатор, позволяющий это иметь.

Period_Converter_MN

Как пользоваться:

1. вешать только на график MN1 (месяц)2. множители - 2, 3, 4, 6, 123. открывать автономно (!) файлы минуток.то есть, сделали мультиплаер = 12. открываем M12 и видим там годовые свечи.