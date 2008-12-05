CodeBaseРазделы
У (MT4) есть некоторые ограничения на отображение графиков периодов, более старших, чем месячные.

Паскоку некоторые люди желают видеть и более "старшие" периоды (например, полугодовые или годовые), то написал индикатор, позволяющий это иметь.

Period_Converter_MN

Как пользоваться:

1. вешать только на график MN1 (месяц)2. множители - 2, 3, 4, 6, 123. открывать автономно (!) файлы минуток.то есть, сделали мультиплаер = 12. открываем M12 и видим там годовые свечи.

Конечно, если вы пользуетесь какими-то другими конверторами, которые используют нестандартные минутки, то нужно быть осторожными. :-)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8560

