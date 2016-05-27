CodeBaseSecciones
Indicadores

Correlation - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizaciones:
1641
Ranking:
(16)
Publicado:
Correlation.mq4 (3.45 KB) ver
El indicador calcula la correlación de las parejas de divisas.

Parámetros de entrada:

extern string OtherChart="EURUSD";
extern int n=20;
extern bool UseOpen=true;
extern bool UseClose=false;
extern bool UseHigh=false;
extern bool UseLow=false;
extern int CalcBars=400;

Ejemplo con USDCHF y EURUSD:

Correlation

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8558

