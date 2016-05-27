Mira cómo descargar robots gratis
Correlation - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1641
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El indicador calcula la correlación de las parejas de divisas.
Parámetros de entrada:
extern string OtherChart="EURUSD"; extern int n=20; extern bool UseOpen=true; extern bool UseClose=false; extern bool UseHigh=false; extern bool UseLow=false; extern int CalcBars=400;
Ejemplo con USDCHF y EURUSD:
Correlation
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8558
