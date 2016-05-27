CodeBaseSecciones
MF_BreakDown_Flat - indicador para MetaTrader 4

Ahora no es necesario dibujar los niveles manualmente.

Será muy útil para los prncipiantes.

De acuerdo con la estrategia comercial y el marco temporal, al darse una ruptura doble y el apoyo de los asociados, tendremos el primer punto de entrada.

Parámetros de entrada:

extern int    Дней=10;                  // Cuántos días se muestran de la historia.
extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // Puede introducir sus propios valores.
extern int    m7=7;                     // Esto también habrá que corregirlo.
extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // Tiempo que aguantamos el flat.

