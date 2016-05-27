Mira cómo descargar robots gratis
MF_BreakDown_Flat - indicador para MetaTrader 4
Ahora no es necesario dibujar los niveles manualmente.
Será muy útil para los prncipiantes.
De acuerdo con la estrategia comercial y el marco temporal, al darse una ruptura doble y el apoyo de los asociados, tendremos el primer punto de entrada.
Parámetros de entrada:
extern int Дней=10; // Cuántos días se muestran de la historia. extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // Puede introducir sus propios valores. extern int m7=7; // Esto también habrá que corregirlo. extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // Tiempo que aguantamos el flat.
MF_BreakDown_Flat
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8559
