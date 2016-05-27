Ahora no es necesario dibujar los niveles manualmente.



Será muy útil para los prncipiantes.



De acuerdo con la estrategia comercial y el marco temporal, al darse una ruptura doble y el apoyo de los asociados, tendremos el primer punto de entrada.

Parámetros de entrada:

extern int Дней = 10 ; // Cuántos días se muestran de la historia. extern string sTimeEndAsia = " 07:00:00" ; // Puede introducir sus propios valores. extern int m7 = 7 ; // Esto también habrá que corregirlo. extern string sTimeEndEur = " 10:00:00" ; // Tiempo que aguantamos el flat.

MF_BreakDown_Flat

