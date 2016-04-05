und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Period_Converter_MN - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 909
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
MT4 hat einige Beschränkungen bezüglich der Anzeige von Periode-Charts, die länger sind als monatlich.
Wenn jemand längere Perioden sehen möchten (zum Beispiel halbjährliche oder jährliche), habe ich den Indikator entwickelt, der das vermag.
Period_Converter_MN
Verwendung:
1. Nur auf einen Monatschart (MN1) anwenden 2. Die Multiplikatoren sind - 2, 3, 4, 6, 123. Die Minuten-Datei sollte selbstständig geöffnet werden! D.h. wenn Sie setzen: multiplier = 12 dann öffnen Sie den M12 und Sie sehen Jahreskerzen.
Natürlich, wenn Sie andere Multiplikatoren mit irreguläre Minutenzahlen verwenden, sollten Sie vorsichtig sein. :-)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8560
Indikator des morgendlichen Flat-Marktes.Korrelation
Der Indikator berechnet die Korrelation von Währungspaaren.
Das Skript platziert zu gleich mehrere Orders für unterschiedliche Symbole.X-Pair
Der Indikator bietet Informationen.