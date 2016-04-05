MT4 hat einige Beschränkungen bezüglich der Anzeige von Periode-Charts, die länger sind als monatlich.

Wenn jemand längere Perioden sehen möchten (zum Beispiel halbjährliche oder jährliche), habe ich den Indikator entwickelt, der das vermag.

Period_Converter_MN

Verwendung:

1. Nur auf einen Monatschart (MN1) anwenden 2. Die Multiplikatoren sind - 2, 3, 4, 6, 123. Die Minuten-Datei sollte selbstständig geöffnet werden! D.h. wenn Sie setzen: multiplier = 12 dann öffnen Sie den M12 und Sie sehen Jahreskerzen.