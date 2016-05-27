CodeBaseSecciones
Indicadores

X-Pair - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
X-Pair.mq4 (17.66 KB)
El indicador tiene carácter informativo.

Parámetros de entrada:

extern string BuySeLL_Settings0="--------------------------";
extern string GBPJPY="  ";
extern string EURUSD="  ";
extern string GBPUSD="  ";
extern string AUDUSD="  ";
extern string USDCAD="  ";
extern string USDJPY="  ";
extern string USDCHF="  ";
extern string DOW="  ";
extern string OIL="  ";
extern string GOLD="  ";
//----
extern int Jendela=0;
extern int Sisi=0;
extern string BuySeLL_Settings1="--------------------------";
extern int TF1=30;
extern int TF2=15;
extern int TF3=5;
extern string BuySeLL_Settings2="--------------------------";
extern int MAFastPeriod=2;
extern int MAFastMethod=3;
extern int MAFastApply_To=0;
extern int MAFastShift=0;
extern string BuySeLL_Settings3="--------------------------";
extern int MASlowPeriod=4;
extern int MASlowMethod=3;
extern int MASlowApply_To=1;
extern int MASlowShift=0;
extern string BuySeLL_Settings4="--------------------------";
extern color Cross_Buy =DodgerBlue;
extern color Cross_Sell=Tomato;
extern string TextColor_Settings="--------------------------";
extern color d1_Color=White;
extern color d2_Color=White;
extern color d3_Color=White;
extern color d4_Color=White;
extern color d5_Color=White;
extern color d6_Color=White;
extern color d7_Color=White;
extern color d8_Color=White;
extern color d9_Color=White;
extern color d10_Color=White;

X-Pair

MultiOrders MultiOrders

Script para colocar de golpe varias órdenes de diferentes instrumentos.

Period_Converter_MN Period_Converter_MN

El indicador permite ver los periodos "mayores" (por ejemplo, de medio año o de un año).

Price_Alert Price_Alert

Indicador de alerta que permite desplazar la señal con el ratón.

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

Cierra una orden al cruzarse 2 МА (5 y 7 por defecto). Lea la descripción completa...