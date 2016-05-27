La construcción de la media móvil se basa en el método de DeMark " Pronóstico del diapasón diurno de precios "

El indicador en la barra cero muestra un futuro cambio de precios.

Parámetros de entrada:

period - periodo de promediación, ma_method - periodo de promediación 0 Media móvil simple

1 Media móvil exponencial

2 Media móvil suavizada



3 Media móvil linealmente ponderada







Media móvil basada en los enfoques de DeMark



Con este mismo método se pueden implementar otros indicadores.