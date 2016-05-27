CodeBaseSecciones
Indicadores

Media móvil basada en los enfoques de DeMark - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1122
Ranking:
(8)
Publicado:
Actualizado:
MUV.mq4 (2.52 KB) ver
MQL5 Freelance

La construcción de la media móvil se basa en el método de DeMark " Pronóstico del diapasón diurno de precios "

El indicador en la barra cero muestra un futuro cambio de precios.

Parámetros de entrada:

period - periodo de promediación,
ma_method - periodo de promediación 0 Media móvil simple

1 Media móvil exponencial

2 Media móvil suavizada

3 Media móvil linealmente ponderada


Media móvil basada en los enfoques de DeMark

Con este mismo método se pueden implementar otros indicadores.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8542

