Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Media móvil basada en los enfoques de DeMark - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1122
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La construcción de la media móvil se basa en el método de DeMark " Pronóstico del diapasón diurno de precios "
El indicador en la barra cero muestra un futuro cambio de precios.
Parámetros de entrada:
period - periodo de promediación, ma_method - periodo de promediación 0 Media móvil simple
1 Media móvil exponencial
2 Media móvil suavizada
3 Media móvil linealmente ponderada
Media móvil basada en los enfoques de DeMark
Con este mismo método se pueden implementar otros indicadores.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8542
¡Rabbit 2 actualizado con la configuración correcta!Asesor según la estrategia comercial FXRaider'a
Asesor según la estrategia comercial FXRaider'a de ForTrader.ru
El experto abre una operación al cerrarse una vela con el precio de ruptura indicado. Elaboración definitiva hasta el terminal gráfico. Pero necesito ayuda para finalizar la elaboración definitiva.DayTrading
Asesor DayTrading.