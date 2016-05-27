Mira cómo descargar robots gratis
DayTrading - Asesor Experto para MetaTrader 4
El asesor DayTrading debe usarse en los gráficos de cinco minutos con un take profit de 20 pips No establezca nivel de stop-loss.
Resultados de la simulación:
Brakeout_Trader_v1.mq4
El experto abre una operación al cerrarse una vela con el precio de ruptura indicado. Elaboración definitiva hasta el terminal gráfico. Pero necesito ayuda para finalizar la elaboración definitiva.Media móvil basada en los enfoques de DeMark
La construcción de la media móvil se basa en el método de DeMark " Pronóstico del diapasón diurno de precios ". El indicador en la barra cero muestra un futuro cambio de precios.
CLEAR_CHART_ON_NAME_AND_TYPE
El script limpia de manera selectiva el gráfico según una parte del nombre y/o según un tipo de objeto gráfico.Pipsing_Close_on_DROP
El script cierra cualquier posición con el método Drug on Drop, es decir, con el método "arrastra el script con el ratón y suéltalo en la línea de una orden".