Asesores Expertos

DayTrading - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
DayTrading.mq4 (8.1 KB) ver
El asesor DayTrading debe usarse en los gráficos de cinco minutos con un take profit de 20 pips No establezca nivel de stop-loss.

Resultados de la simulación:


Day Trading

Day Trading





Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8544

