Brakeout_Trader_v1.mq4 - Asesor Experto para MetaTrader 4
El experto abre una operación en la dirección de la ruptura, - se indica en puntos - por ejemplo, el nivel del extremo anterior. La operación se abre al cerrarse el marco temporal indicado más allá del nivel especificado (en puntos) de Take-profit y Stop-loss y la apertura de la operación en una dirección (solo compra o solo venta).
