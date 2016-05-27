CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Brakeout_Trader_v1.mq4 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Volodymyr Neborachko | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
899
Ranking:
(6)
Publicado:
Actualizado:
BT_v4.mq4 (6.68 KB) ver
El experto abre una operación en la dirección de la ruptura, - se indica en puntos - por ejemplo, el nivel del extremo anterior. La operación se abre al cerrarse el marco temporal indicado más allá del nivel especificado (en puntos) de Take-profit y Stop-loss y la apertura de la operación en una dirección (solo compra o solo venta).



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8543

