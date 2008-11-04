Построение скользящей средней основано на методе Демарка " Прогнозирование дневного диапазона цен "

Индикатор на нулевом баре указывает на будущее изменение цены.

Входные параметры:

period - период усреднения, ma_method - метод усреднения 0 Простое скользящее среднее

1 Экспоненциальное скользящее среднее

2 Сглаженное скользящее среднее



3 Линейно-взвешенное скользящее среднее







Скользящая средняя на основе подходов Демарка



Этим же способом можно реализовать и некоторые другие индикаторы.