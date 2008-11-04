CodeBaseРазделы
Индикаторы

Скользящая средняя на основе подходов Демарка - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
6359
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Построение скользящей средней основано на методе Демарка " Прогнозирование дневного диапазона цен "

Индикатор на нулевом баре указывает на будущее изменение цены.

Входные параметры:

period - период усреднения,
ma_method - метод усреднения 0 Простое скользящее среднее

1 Экспоненциальное скользящее среднее

2 Сглаженное скользящее среднее

3 Линейно-взвешенное скользящее среднее


Скользящая средняя на основе подходов Демарка

Этим же способом можно реализовать и некоторые другие индикаторы.



ZoneTrade ZoneTrade

Индикатор написан по четвёртому измерению Б. Вильямса - Зональная торговля.

Butterworth Moving Average Butterworth Moving Average

Представляет собой стандартный индикатор MovingAverage с добавленной функцией сглаживания фильтром Баттерворта 2-го порядка.

Pipsing_Close_on_DROP Pipsing_Close_on_DROP

Скрипт закрывает любую позицию методом Drug on Drop, т.е. методом "вытащи скрипт мышкой и отпусти его на линии ордера".

CLEAR_CHART_ON_NAME_AND_TYPE CLEAR_CHART_ON_NAME_AND_TYPE

Скрипт избирательно очищает график по части имени и/или по типу графического объекта.