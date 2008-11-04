Ставь лайки и следи за новостями
Скользящая средняя на основе подходов Демарка - индикатор для MetaTrader 4
- 6359
Построение скользящей средней основано на методе Демарка " Прогнозирование дневного диапазона цен "
Индикатор на нулевом баре указывает на будущее изменение цены.
Входные параметры:
period - период усреднения, ma_method - метод усреднения 0 Простое скользящее среднее
1 Экспоненциальное скользящее среднее
2 Сглаженное скользящее среднее
3 Линейно-взвешенное скользящее среднее
Скользящая средняя на основе подходов Демарка
Этим же способом можно реализовать и некоторые другие индикаторы.
