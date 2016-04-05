Dieser gleitende Durchschnitt wird nach Demarks Methode aus "Daily Range Projections" berechnet.

Der Wert der Bar 0 zeigt in Richtung der zukünftigen Preisentwicklung.

Eingabe Parameter:

period - die Periodenlänge des Durchschnitts,

ma_method - die Berechnung des Durchschnitts:

0 - einfacher gleitender Durchschnitt

1 - exponentieller gleitender Durchschnitt

2 - geglätteter gleitender Durchschnitt moving average

3 - Linear-gewichteter gleitender Durchschnitt

Sie können mit dieser Methode auch andere Indikatoren entwickeln.