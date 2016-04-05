und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Gleitender Durchschnitt auf Basis von Demark's Ansatz
Dieser gleitende Durchschnitt wird nach Demarks Methode aus "Daily Range Projections" berechnet.
Der Wert der Bar 0 zeigt in Richtung der zukünftigen Preisentwicklung.
Eingabe Parameter:
period - die Periodenlänge des Durchschnitts,
ma_method - die Berechnung des Durchschnitts:
0 - einfacher gleitender Durchschnitt
1 - exponentieller gleitender Durchschnitt
2 - geglätteter gleitender Durchschnitt moving average
3 - Linear-gewichteter gleitender Durchschnitt
Sie können mit dieser Methode auch andere Indikatoren entwickeln.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8542
