Gleitender Durchschnitt auf Basis von Demark's Ansatz - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman
941
(8)
Dieser gleitende Durchschnitt wird nach Demarks Methode aus "Daily Range Projections" berechnet.

Der Wert der Bar 0 zeigt in Richtung der zukünftigen Preisentwicklung.

Eingabe Parameter:

period - die Periodenlänge des Durchschnitts,

ma_method - die Berechnung des Durchschnitts:

0 - einfacher gleitender Durchschnitt


1 - exponentieller gleitender Durchschnitt


2 - geglätteter gleitender Durchschnitt moving average


3 - Linear-gewichteter gleitender Durchschnitt



Sie können mit dieser Methode auch andere Indikatoren entwickeln.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8542

