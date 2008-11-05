代码库部分
以Demark方法为基础移动平均线 - MetaTrader 4脚本

Iurii Tokman | Chinese English Русский Español Deutsch Português
MUV.mq4 (2.52 KB) 预览
Описание:

以Демарка方法为基础移动平均线 "预知天的价格变动 "。

指标在零柱上显示未来价格值的变动。

输入参量:

period - 平均时间周期

ma_method -简单移动平均线的方法


1 指数移动平均线

2 平滑移动平均线

3 加权线性移动平均线

图表:



这种方法可以在其他的指标中实现。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8542

