以Demark方法为基础移动平均线 - MetaTrader 4脚本
Описание:
以Демарка方法为基础移动平均线 "预知天的价格变动 "。
指标在零柱上显示未来价格值的变动。
输入参量:
period - 平均时间周期
ma_method -简单移动平均线的方法
1 指数移动平均线
2 平滑移动平均线
3 加权线性移动平均线
图表:
这种方法可以在其他的指标中实现。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8542
