Описание:

以Демарка方法为基础移动平均线 "预知天的价格变动 "。

指标在零柱上显示未来价格值的变动。

输入参量:

period - 平均时间周期

ma_method -简单移动平均线的方法

1 指数移动平均线



2 平滑移动平均线



3 加权线性移动平均线

图表:

这种方法可以在其他的指标中实现。