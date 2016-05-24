Participe de nossa página de fãs
Média Móvel Baseada nas Abordagens de Demark - indicador para MetaTrader 4
1277
O desenho da média móvel é realizado com base no método de Demark "Daily Range Projections".
O indicador na barra zero aponta uma alteração do preço no futuro.
Parâmetros de entrada:
period - o período de média,
ma_method - o método de cálculo da média:
0 - Média móvel simples
1 - Média móvel exponencial
2 - Média móvel suavizada
3 - Média móvel ponderada linear
Você pode desenvolver alguns outros indicadores que utilizam este método.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8542
