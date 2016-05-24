CodeBaseSeções
Média Móvel Baseada nas Abordagens de Demark - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Publicado:
Atualizado:
O desenho da média móvel é realizado com base no método de Demark "Daily Range Projections".

O indicador na barra zero aponta uma alteração do preço no futuro.

Parâmetros de entrada:

period - o período de média,

ma_method - o método de cálculo da média:

0 - Média móvel simples


1 - Média móvel exponencial


2 - Média móvel suavizada


3 - Média móvel ponderada linear



Você pode desenvolver alguns outros indicadores que utilizam este método.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8542

