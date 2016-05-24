O desenho da média móvel é realizado com base no método de Demark "Daily Range Projections".

O indicador na barra zero aponta uma alteração do preço no futuro.

Parâmetros de entrada:

period - o período de média,

ma_method - o método de cálculo da média:

0 - Média móvel simples

1 - Média móvel exponencial

2 - Média móvel suavizada

3 - Média móvel ponderada linear







Você pode desenvolver alguns outros indicadores que utilizam este método.