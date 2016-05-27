Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Rabbit3 £100 actualizado. Comience desde cero y consígalo todo - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 707
- Ranking:
-
- Publicado:
EUR USD 1 Minuto RABBIT3
Por favor, dejad comentarios si hacéis vuestra propia simulación.
Más abajo se muestra el informe de la simulación desde el 22 de agosto al 1 de noviembre
Barras en la historia 70115
Ticks modelados 1107725
Calidad del modelado 24.96%
Error de divergencia de los gráficos 0
Depósito inicial 100.00
Beneficio neto 452.19
Beneficio total 1826.41
Pérdidas totales -1374.22
Rentabilidad 1.33
Esperanza matemática de ganancia 1.29
Disminución absoluta 44.55
Disminución máxima 258.83 (42.97%)
Disminución relativa 68.44% (125.18)
Operaciones totales 350
Posiciones cortas (% con ganancias) 163 (16.56%)
Posiciones largas (% con ganancias) 187 (9.09%)
Operaciones con beneficios (% del total) 44 (12.57%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 306 (87.43%)
Operación con mayores beneficios 135.02
mayores pérdidas -7.81
Media
mayores beneficios 41.51
mayores pérdidas -4.49
Cantidad máxima
de ganancias seguidas (beneficio) 3 (130.68)
pérdidas seguidas (pérdidas) 30 (-19.69)
Máximo
de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 160.54 (2)
pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -148.90 (20)
Media
de ganancias consecutivas 1
de pérdidas consecutivas 7
