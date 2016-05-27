Últimas versiones:

En la estrategia se usan tres marcos temporales (soy un gran admirador de Alex Elder, y en esto también). W1, D1 y H4. Vamos a echar un vistazo por orden.



W1. Aquí todo es sencillo. Dos МА y mi Awesome (en el archivo unido). ¿Que por qué me he metido en el código de Awesome y he añadido la posibilidad de cambiar periodos? Pues simplemente porque no considero que los valores estándar de EMA en este indicador sean los óptimos para el comercio. Además, me gusta mucho la representación del indicador, por eso precisamente lo uso. Sin embargo, esto le vendría mejor a un histograma MACD.

Reducido hasta el 36%



MA roja: Periodo: 55 Tipo de МА: Linear Weighted Aplicar a: Close MA azul: Periodo: 21 Tipo de МА: Linear Weighted Aplicar a: Close Awesome - Per_1 - 8; Per_2 - 13.

Cálculo de la dirección: todo es sencillo como una bomba nuclear. En mi estrategia se introduce el concepto de "indicador de primer grado". La tendencia se determina conforme a él en primer lugar. En este marco temporal son dos МА, es decir, lo que muestran. Si la línea azul está por encima de la roja, la tendencia es ascendente (up), si la azul está por debajo de la roja, descendente (down). Awesome es un indicador auxiliar, y si muestra la misma dirección que las dos МА, entonces todo está bien, si no, no es nada terrible.



He anotado en el recuadro mis observaciones. Cuando en W1 coinciden ambos indicadores, como ahora, escribo up. Si las dos МА señalan hacia arriba, y Awesome hacia abajo, escribo up. Pero en ambos casos comerciaré solo hacia arriba.



D1. Aquí es donde tengo más indicadores, nada menos que tres. Son t_ma (en un archivo unido), Parabolic SAR (el más común) y mi Awesome.



t_ma - es una media móvil, y otra media móvil de la media móvil, en mi caso, con un periodo 6. Es decir, tomamos la МА (yo tengo un periodo 34), la dibujamos. Después cogemos МА en las últimas 6 velas y encontramos la media, que luego dibujamos.

Este marco temporal en mi caso es secundario.



Parabolic SAR es un indicador de tendencia que uso solo con un objetivo: colocar stops. Este indicador es de segundo grado, pero si diverge de t_ma, no me permito comerciar con esta pareja (porque no puedes poner stop).



Awesome ya lo hemos descrito arriba. En este marco temporal es auxiliar, los periodos son los mismos.



Cálculo de la dirección: todo es sencillo como una bomba de hidrógeno. El indicador de primer grado t_ma (líneas azul y roja). Si la azul está por encima de la roja, up, si está por debajo, down. Después, miro SAR. Si t_ma está up, y SAR está down (es decir, los puntos verdes están por encima del gráfico de precio), escribo en el recuadro up, y Awesome ni siquiera lo miro. No puedo comerciar.



Si t_ma está up, SAR está up (es decir, los puntos verdes están por debajo del gráfico de precios), y Awesome está down (línea roja en el histograma), entonces escribo up en el recuadro, y puedo comerciar con el aumento, con la condición de que en W1 haya up o up.



Si t_ma está up, SAR está up y Awesome está up, entonces escribo up en el recuadro, lo que indica una coincidencia según los tres indicadores. Si en W1 tenemos up o up, entonces puedo comerciar con el aumento.



Después de analizar la tendencia en W1 y D1, paso a H4. Al principio usaba H1, pero Irina me dijo que usando H4 tendrá la posibilidad de valorar el mercado con menor frecuencia, lo cual era muy importante para mí. Le doy las gracias por ello.



H4. En este marco temporal se aplican los indicadores que ya he descrito, se trata de t_ma(34) y mi Awesome (8,13).



El cálculo de la señal:

es sencillo como el dispositivo de un misil balístico.



Vemos el t_ma aplicado y Awesome. Aquí el indicador de primer grado es de nuevo t_ma. Si t_ma está up, y Awesome está down, en el recuadro escribiré up. Si t_ma está up y Awesome está up, en el recuadro escribiré up. Pero en este caso, solo tiene lugar si ambos indicadores muestran una dirección, puesto que H4 es el marco temporal más "rápido" que tengo, y aquí los momentos de entrada se buscan casi como señales.



De esta forma, no tengo derecho a comprar, si en el recuadro tengo las siguientes anotaciones:

W1: up o up

D1: up o up

H4: up



En las imágenes que he mostrado, podemos ver que los resultados de las observaciones de EURUSD introducidas en el recuadro tiene el mismo aspecto que en este momento:

W1: up

D1: up

H4(9:00) up







