Rabbit3 £100 обновлен. Начните с нуля и получите всё - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5886
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
EUR USD 1 Минута RABBIT3
Пожалуйста, оставьте отзывы, если проведете живое тестрование.
Ниже приведен отчет о тестировании с 22 августа по 1 ноября
Баров в истории 70115
Смоделировано тиков 1107725
Качество моделирования 24.96%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Чистая прибыль 452.19
Общая прибыль 1826.41
Общий убыток -1374.22
Прибыльность 1.33
Матожидание выигрыша 1.29
Абсолютная просадка 44.55
Максимальная просадка 258.83 (42.97%)
Относительная просадка 68.44% (125.18)
Всего сделок 350
Короткие позиции (% выигравших) 163 (16.56%)
Длинные позиции (% выигравших) 187 (9.09%)
Прибыльные сделки (% от всех) 44 (12.57%)
Убыточные сделки (% от всех) 306 (87.43%)
Самая большая
прибыльная сделка 135.02
убыточная сделка -7.81
Средняя
прибыльная сделка 41.51
убыточная сделка -4.49
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (130.68)
непрерывных проигрышей (убыток) 30 (-19.69)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 160.54 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -148.90 (20)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 7
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8540
