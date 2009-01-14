EUR USD 1 Минута RABBIT3



Пожалуйста, оставьте отзывы, если проведете живое тестрование.





Ниже приведен отчет о тестировании с 22 августа по 1 ноября



Баров в истории 70115

Смоделировано тиков 1107725

Качество моделирования 24.96%

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 100.00

Чистая прибыль 452.19

Общая прибыль 1826.41

Общий убыток -1374.22

Прибыльность 1.33

Матожидание выигрыша 1.29

Абсолютная просадка 44.55

Максимальная просадка 258.83 (42.97%)

Относительная просадка 68.44% (125.18)

Всего сделок 350

Короткие позиции (% выигравших) 163 (16.56%)

Длинные позиции (% выигравших) 187 (9.09%)

Прибыльные сделки (% от всех) 44 (12.57%)

Убыточные сделки (% от всех) 306 (87.43%)

Самая большая

прибыльная сделка 135.02

убыточная сделка -7.81

Средняя

прибыльная сделка 41.51

убыточная сделка -4.49

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (130.68)

непрерывных проигрышей (убыток) 30 (-19.69)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей) 160.54 (2)

непрерывный убыток (число проигрышей) -148.90 (20)

Средний

непрерывный выигрыш 1

непрерывный проигрыш 7