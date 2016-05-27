Se trata de un indicador estándar de MovingAveragecon con una función añadida de suavizado con un filtro de Butterworth de 2 orden.



Lo he equilibrado de forma que al elegir periodos de suavizado iguales, el peso de la cuenta actual se corresponda con el peso de Exponential Moving Average.



Para elegir el suavizado de Butterworth hay que seleccionar MA_Method=4.



Batterwort Moving Average (azul) y Exponential Moving Average (roja)