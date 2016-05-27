CodeBaseSecciones
Indicadores

Batterwort Moving Average - indicador para MetaTrader 4

Yuriy Asaulenko
Visualizaciones:
1032
Ranking:
(11)
Publicado:
Actualizado:
BatMA.mq4 (6.24 KB) ver
Se trata de un indicador estándar de MovingAveragecon con una función añadida de suavizado con un filtro de Butterworth de 2 orden.

Lo he equilibrado de forma que al elegir periodos de suavizado iguales, el peso de la cuenta actual se corresponda con el peso de Exponential Moving Average.

Para elegir el suavizado de Butterworth hay que seleccionar MA_Method=4.



Batterwort Moving Average (azul) y Exponential Moving Average (roja)



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8538

