RABBIT3 no EURUSD M1



Por favor, me dê um feedback se você realizar o teste em conta real





Abaixo está o Relatório de 22 de agosto até 01 de novembro



Barras em teste 70115

Ticks modelados 1107725

Qualidade do modelamento 24.96%

Erros de gráficos incompatíveis 0

Depósito inicial 100.00

Lucro líquido total 452.19

Lucro bruto 1826.41

Perda bruta -1374.22

Fator de lucro 1.33

Resultado esperado 1.29

Rebaixamento absoluto 44.55

Rebaixamento máximo 258.83 (42.97%)

Rebaixamento relativo 68.44% (125.18)

Total de negócios 350

Posições vendidas (ganho %) 163 (16.56%)

Posições compradas (ganho %) 187 (9.09%)

Negociações com lucro (% do total) 44 (12.57%)

Negociações com perda (% do total) 306 (87.43%)

Maior

Negociação com lucro 135.02

Negociação com perda -7.81

Média

Negociação com lucro 41.51

Negociação com perda -4.49

Máximo

ganhos consecutivas (lucro em dinheiro) 3 (130.68)

perdas consecutivas (perda em dinheiro) 30 (-19.69)

Máximo

lucro consecutivo (contagem de vitórias) 160.54 (2)

perda consecutiva (contagem de perdas) -148.90 (20)

Média

ganhos consecutivos 1

perdas consecutivas 7