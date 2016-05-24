CodeBaseSeções
Experts

Rabbit3 start Zero to Hero Atualizada - expert para MetaTrader 4

Peter | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
665
Avaliação:
(3)
Publicado:
RABBIT3 no EURUSD M1

Por favor, me dê um feedback se você realizar o teste em conta real

Abaixo está o Relatório de 22 de agosto até 01 de novembro

Barras em teste 70115
Ticks modelados 1107725
Qualidade do modelamento 24.96%
Erros de gráficos incompatíveis 0
Depósito inicial 100.00
Lucro líquido total 452.19
Lucro bruto 1826.41
Perda bruta -1374.22
Fator de lucro 1.33
Resultado esperado 1.29
Rebaixamento absoluto 44.55
Rebaixamento máximo 258.83 (42.97%)
Rebaixamento relativo 68.44% (125.18)
Total de negócios 350
Posições vendidas (ganho %) 163 (16.56%)
Posições compradas (ganho %) 187 (9.09%)
Negociações com lucro (% do total) 44 (12.57%)
Negociações com perda (% do total) 306 (87.43%)
Maior
Negociação com lucro 135.02
Negociação com perda -7.81
Média
Negociação com lucro 41.51
Negociação com perda -4.49
Máximo
ganhos consecutivas (lucro em dinheiro) 3 (130.68)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 30 (-19.69)
Máximo
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 160.54 (2)
perda consecutiva (contagem de perdas) -148.90 (20)
Média
ganhos consecutivos 1
perdas consecutivas 7


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8540

