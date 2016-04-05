und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Rabbit3 £100 Aus dem Nichts zum Helden aktualisiert - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 796
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
EUR USD 1 MINUTE RABBIT3
Bitte schreiben Sie eine Feedback, wenn sie ihn live testen
unten ist der Report vom 22. Aug. bis 1. Nov.
Balken im Test 70115
Ticks modelliert 1107725
Modellierungsqualität 24.96%
Fehler in Charts-Anpassung 0
Ursprüngliche Einlage 100.00
Gesamt netto Profit 452.19
Brutto Profit 1826.41
Brutto Verlust -1374.22
Profit Faktor 1.33
Erwartetes Ergebnis 1.29
Absoluter Drawdown 44.55
Maximaler Drawdown 258.83 (42.97%)
Relativer Drawdown 68.44% (125.18)
Trades gesamt 350
Short Positionen (gewonnen %) 163 (16.56%)
Long Positionen (gewonnen %) 187 (9.09%)
Profit Trades (% gesamt) 44 (12.57%)
Verlust Trades (% gesamt) 306 (87.43%)
Größter
Profit Trade 135.02
Verlust Trade -7.81
Durchschnitt
Profit Trade 41.51
Verlust Trade -4.49
Maximum
aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 3 (130.68)
aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 30 (-19.69)
Maximal
aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner) 160.54 (2)
aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) -148.90 (20)
Durchschnitt
aufeinanderfolgende Gewinner 1
aufeinanderfolgende Verluste 7
