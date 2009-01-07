请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Rabbit3 £100 start Zero to Hero Updated - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 4453
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
EUR USD 1 MINUTE RABBIT3
如果您执行测试,请给出反馈意见
下面是8月22日到11月1日的测试报告
测试柱 70115
模式化替克 1107725
模式化质量 24.96%
图表错误 0
初始保证金 100.00
总净盈利 452.19
毛赢利1826.41
毛亏损-1374.22
赢利因素1.33
预期赢利 1.29
完全借款 44.55
最大借款 258.83 (42.97%)
相对借款 68.44% (125.18)
总交易 350
看涨仓位 (赢利百分比) 163 (16.56%)
卖空仓位 (赢利百分比) 187 (9.09%)
盈利交易 (数量百分比) 44 (12.57%)
亏损交易(数量百分比) 306 (87.43%)
最大
盈利交易 135.02
亏损交易 -7.81
平均
盈利交易 41.51
亏损交易 -4.49
最大
连续赢利 (赢利数额) 3 (130.68)
连续亏损(亏损数量) 30 (-19.69)
Maximal
连续赢利 (赢利数额) 160.54 (2)
连续亏损 (亏损数量) -148.90 (20)
平均
连续赢利1
连续亏损 7
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8540
