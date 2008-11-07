请观看如何免费下载自动交易
Butterworth Moving Average - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4477
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: YUBA
展示由第二个定单添加Batterwort 滑动函数的标准指标。选定平滑的周期，在 Exponential Moving Average内会出现相应的周期。 Batterwort 滑动选择为MA_Method=4.
Butterworth Moving Average (blue) and Exponential Moving Average (red)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8538
