Butterworth Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6563
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Представляет собой стандартный индикатор MovingAverage с добавленной функцией сглаживания фильтром Баттерворта 2-го порядка.
Сбалансирован так, чтобы при выборе одинаковых периодов сглаживания, вес текущего отсчета соответствовал весу в Exponential Moving Average.
Для выбора сглаживания по Баттерворту выбрать MA_Method=4.
Batterwort Moving Average (синий) и Exponential Moving Average (красный)
