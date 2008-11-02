CodeBaseРазделы
Индикаторы

Butterworth Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

Yuriy Asaulenko | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6563
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Представляет собой стандартный индикатор MovingAverage с добавленной функцией сглаживания фильтром Баттерворта 2-го порядка.

Сбалансирован так, чтобы при выборе одинаковых периодов сглаживания, вес текущего отсчета соответствовал весу в Exponential Moving Average.

Для выбора сглаживания по Баттерворту выбрать MA_Method=4.



Batterwort Moving Average (синий) и Exponential Moving Average (красный)



