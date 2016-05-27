Usando una combinación de MA para la tendencia, Williams Percent Range junto con Commodoties Channel Index para la activación y Dochian para la salida, RabbitM2 ha sido diseñado para crear todo a partir de nada.

Estaré muy contento si alguien realiza una simulación viva y me envía su informe.

Resultados de la simulación:





La imagen de arriba es mi comienzo con £100 usando rabbitm2.set

Más abajo se muestra el informe de la simulación desde el 22 de agosto al 1 de noviembre



Barras en la historia 70115

Ticks modelados 1107725

Calidad del modelado 24.96%

error de divergencia de los gráficos 0

Depósito inicial 100.00

Beneficio neto 452.19

Beneficio total 1826.41

Pérdidas totales -1374.22

Rentabilidad 1.33

Esperanza matemática de ganancia 1.29

Disminución absoluta 44.55

Disminución máxima 258.83 (42.97%)

Disminución relativa 68.44% (125.18)

Operaciones totales 350

Posiciones cortas (% con ganancias) 163 (16.56%)

Posiciones largas (% con ganancias) 187 (9.09%)

Operaciones con beneficios (% del total) 44 (12.57%)

Operaciones con pérdidas (% del total) 306 (87.43%)

Operación con mayores beneficios 135.02

mayores pérdidas -7.81

Media

mayores beneficios 41.51

mayores pérdidas -4.49

Cantidad máxima

de ganancias seguidas (beneficio) 3 (130.68)

de pérdidas seguidas (pérdidas) 30 (-19.69)

Máximo

de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 160.54 (2)

pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -148.90 (20)

Media

de ganancias consecutivas 1

de pérdidas consecutivas 7

Para comparar, aquí tenemos el inicio del año siguiente... del 1 de octubre de 2008 al 1 de noviembre de 2008







Barras en la historia 33008

Ticks modelados 679997

Calidad del modelado 25.00%

Error de divergencia de los gráficos 0

Depósito inicial 10000.00

Beneficio neto 51552.40

Beneficio total 208341.67

Pérdidas totales -156789.26

Rentabilidad 1.33

Esperanza matemática de ganancia 405.92

Disminución absoluta 1268.81

Disminución máxima 54895.03 (47.71%)

Disminución relativa 70.64% (28514.15)

Operaciones totales 127

Posiciones cortas (% con ganancias) 75 (21.33%)

Posiciones largas (% con ganancias) 52 (9.62%)

Operaciones con beneficios (% del total) 21 (16.54%)

Operaciones con pérdidas (% del total) 106 (83.46%)

Operación con mayores beneficios 36005.20

mayores pérdidas -2079.87

Media

mayores beneficios 9921.03

mayores pérdidas -1479.14

Cantidad máxima

de ganancias seguidas (beneficio) 3 (15359.49)

pérdidas seguidas (pérdidas) 26 (-51401.09) Máximo

de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 53598.06 (2)

pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -51401.09 (26)

Media

de ganancias consecutivas 1

de pérdidas consecutivas 7





Estaré muy agradecido de recibir comentarios.

