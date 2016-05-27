Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RabbitM2 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 893
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Usando una combinación de MA para la tendencia, Williams Percent Range junto con Commodoties Channel Index para la activación y Dochian para la salida, RabbitM2 ha sido diseñado para crear todo a partir de nada.
Estaré muy contento si alguien realiza una simulación viva y me envía su informe.
Resultados de la simulación:
La imagen de arriba es mi comienzo con £100 usando rabbitm2.set
Más abajo se muestra el informe de la simulación desde el 22 de agosto al 1 de noviembre
Barras en la historia 70115
Ticks modelados 1107725
Calidad del modelado 24.96%
error de divergencia de los gráficos 0
Depósito inicial 100.00
Beneficio neto 452.19
Beneficio total 1826.41
Pérdidas totales -1374.22
Rentabilidad 1.33
Esperanza matemática de ganancia 1.29
Disminución absoluta 44.55
Disminución máxima 258.83 (42.97%)
Disminución relativa 68.44% (125.18)
Operaciones totales 350
Posiciones cortas (% con ganancias) 163 (16.56%)
Posiciones largas (% con ganancias) 187 (9.09%)
Operaciones con beneficios (% del total) 44 (12.57%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 306 (87.43%)
Operación con mayores beneficios 135.02
mayores pérdidas -7.81
Media
mayores beneficios 41.51
mayores pérdidas -4.49
Cantidad máxima
de ganancias seguidas (beneficio) 3 (130.68)
de pérdidas seguidas (pérdidas) 30 (-19.69)
Máximo
de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 160.54 (2)
pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -148.90 (20)
Media
de ganancias consecutivas 1
de pérdidas consecutivas 7
Para comparar, aquí tenemos el inicio del año siguiente... del 1 de octubre de 2008 al 1 de noviembre de 2008
Barras en la historia 33008
Ticks modelados 679997
Calidad del modelado 25.00%
Error de divergencia de los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 51552.40
Beneficio total 208341.67
Pérdidas totales -156789.26
Rentabilidad 1.33
Esperanza matemática de ganancia 405.92
Disminución absoluta 1268.81
Disminución máxima 54895.03 (47.71%)
Disminución relativa 70.64% (28514.15)
Operaciones totales 127
Posiciones cortas (% con ganancias) 75 (21.33%)
Posiciones largas (% con ganancias) 52 (9.62%)
Operaciones con beneficios (% del total) 21 (16.54%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 106 (83.46%)
Operación con mayores beneficios 36005.20
mayores pérdidas -2079.87
Media
mayores beneficios 9921.03
mayores pérdidas -1479.14
Cantidad máxima
de ganancias seguidas (beneficio) 3 (15359.49)
pérdidas seguidas (pérdidas) 26 (-51401.09) Máximo
de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 53598.06 (2)
pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -51401.09 (26)
Media
de ganancias consecutivas 1
de pérdidas consecutivas 7
Estaré muy agradecido de recibir comentarios.
