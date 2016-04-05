Verwendet eine Kombination aus MA für den Trend, Williams %R mit Commodoties Channel Index für den Einstig, und ein a Dochianband die Position zu schließen, der RabbitM2 ist geschaffen für den Aufstieg aus dem Nichts zum Helden. Ich freue mich auf jeden, der bereit ist, ihn zu testen und zu beurteilen.

Diese Version des ZigZags zeichnet gleichzeitig drei ZigZaglinien sowohl des aktuellen Zeitrahmen wie der höherer Zeitrahmen.