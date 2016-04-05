CodeBaseKategorien
Butterworth gleitender Durchschnitt - Indikator für den MetaTrader 4

Yuriy Asaulenko | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
940
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor: YUBA


Der Indikator ist ein normaler gleitender Durchschnitt ergänzt mit der Glättungsfunktion eines Butterworthfilters zweiter Ordnung. Er ist so konzipiert, dass die gewählten Glättungsperioden zu Wichtungen führen, die denen des exponentiell gleitenden Durchschnitts entsprechen. Für eine Glättung nach Butterworth wählen Sie MA_Method=4.




Butterworth gl. Durchschnitt (blau) und exponentieller gl. Durchschnitt (rot)



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8538

