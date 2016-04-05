und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Butterworth gleitender Durchschnitt - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: YUBA
Der Indikator ist ein normaler gleitender Durchschnitt ergänzt mit der Glättungsfunktion eines Butterworthfilters zweiter Ordnung. Er ist so konzipiert, dass die gewählten Glättungsperioden zu Wichtungen führen, die denen des exponentiell gleitenden Durchschnitts entsprechen. Für eine Glättung nach Butterworth wählen Sie MA_Method=4.
Butterworth gl. Durchschnitt (blau) und exponentieller gl. Durchschnitt (rot)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8538
