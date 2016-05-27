MultiZigZag - otra variante de zigzag. (zigzag económico)

La base es el algoritmo de zigzag suministrado con Metatrader 4 en el período 2005-2006.

El algoritmo es maravilloso. En muchos indicadores de usuario se utiliza exactamente este algoritmo. Inicialmente, este algoritmo en mql4 fue traducido por Rosh. Muchas gracias por ello. Me gustaría saber quien pensó en primer lugar este algoritmo. Por favor, si alguien lo sabe, que me diga el nombre (o apodo) del autor en los comentarios. Así como el idioma en el que se llevó a cabo con anterioridad y para qué plataforma.

Principales defectos de la versión de los años 2005-2006:

Una gran carga del procesador se producía porque se recalculaba por completo el zigzag en cada tick. Durante el recálculo, en caso de que se diera un fuerte movimiento en el mercado, las computadoras menos potentes se quedaban literalmente colgando. Construcciones inexactas. Las fracturas de zigzag a menudo simplemente se quedaban colgando "en el aire", sin unirse al máximo (mínimo) de la barra. Y, en teoría, el zigzag debe mostrar la posición exacta del máximo (mínimo) en el gráfico. Al retroceder en la historia, el zigzag entraba en caída libre y se construía sin estar aparentemente ligado de forma visual al gráfico.

Esta versión de zigzag está a salvo de todos estos inconvenientes. Se recalculan sólo los últimos tres rayos de zigzag. Y el recálculo se lleva a cabo sólo cuando el precio va más allá de los límites de la parte ya calculada de la barra cero. Es decir, cuando se actualiza el máximo o mínimo de la barra de cero, cuando aparece una nueva barra, así como al cargar la historia.

Cada uno de los tres zigzags utiliza dos búferes. Un búfer para los máximos, el segundo, para los mínimos. Esto permite mostrar el máximo y el mínimo del zigzag en una barra. Se han dejado dos búferes libres. Quien lo desee, puede terminar de escribir el código y construir el cuarto ejemplar del zigzag. Esto puede servir como una buena lección para principiantes en mql4. O se pueden implicar los búferes libres en alguna tarea, en el caso de que el zigzag se vaya a incorporar a sistemas en desarrollo.

El cálculo y construcción de los zigzags desde los marcos temporales mayores se realizan sin aplicar la función icustom(). Para automatizar el proceso, es posible renunciar a los búferes de indicador. En este caso, es posible calcular los zigzags para todos los marcos temporales a la vez, y para cualquier cantidad de instrumentos comerciales. Basta con que la memoria operativa sea suficiente. La implementación de los cálculos sin la función icustom() permite, por ejemplo, realizar la búsqueda de patrones (Gаrtley y otros), no solo en el marco temporal actual, sino en cualquier marco elegido, así como en varios marcos simultáneamente...

Esto puede permitir implementar ciertas tareas que no eran posibles antes en ZUP. En ZUP el conjunto completo de instrumentos se ha implementado en un zigzag, en el zigzag que está activado en el ejemplar actual de ZUP. No ha habido posibilidad de organizar la interacción de diferentes instrumentos en diferentes zigzags. No había posibilidades sencillas. Y las complejas resultaban exóticas, no interesan a nadie. Además, el acompañamiento de un medio tan complejo como (plataforma indicadora) ZUP, ya es una tarea compleja... Por eso es mejor que ZUP se mueva con libertad... Un MultiZigZag puede convertirse en la base de nuevas investigaciones... pero esto es solo para la gente que quiera...







Parámetros.

La mayoría de los parámetros externos son variables de línea.

En cada variable de línea se especifican los parámetros con una coma para los tres zigzags. El separador de los parámetros es la coma.

La primera cifra es para el primer zigzag, la segunda es para el segundo, y la tercera, para el tercero. Con coma.

ExtDepth, ExtDeviation y ExtBackstep son los parámetros estándar para el zigzag.

Si establecemos ExtDepth=0, entonces no se mostrará el zigzag correspondiente.

ExtMaxBar , es la cantidad de barras para las que se calcula el zigzag.

GrossPeriod, son los periodos de los gráficos establecidos en minutos, a partir de cuyos datos se construye el zigzag. Al especificar 0, el zigzag se muestra en el marco temporal actual.

Es posible especificar los siguientes valores: 0-1-5-15-30-60-240-1440-10080-43200.

ExtReCalculate, es la cantidad de extremos del zigzag, a partir de 0, recalculados en tiempo real. Se aplica para los zigzags de los marcos temporales mayores. Es mejor no cambiar esta parámetro.

Por defecto se muestran los zigzags con H1-H4-D1. Los zigzags se mostrarán en los gráficos a partir del marco temporal de un minuto y terminando con el de un día. En el gráfico del marco de un día se mostrará solo un zigzag construido según los datos tomados de D1. Solo se construyen los zigzags con los datos de los marcos temporales mayores, o del actual.

En el ejemplo en la imagen: el zigzag con H1 se muestra con el color Aqua, H4 con Red, D1 con Yellow.

MultiZigZag - otra variante de zigzag. (zigzag económico)

