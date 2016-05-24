CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Média Móvel Batterwort - indicador para MetaTrader 4

Yuriy Asaulenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
942
Avaliação:
(11)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: YUBA


Ela representa um indicador de Média Móvel padrão com a função de suavização pelo filtro de segunda ordem de Butterworth que foi adicionado Ele é equilibrado de modo que se os mesmos períodos de suavização são selecionados, o peso da contagem atual corresponderá ao peso da Média Móvel Exponencial. A fim de escolher a suvização de Butterworth especifique MA_Method=4.




Média Móvel Batterwort (azul) è Média Móvel Exponencial (vermelho)



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8538

Get of the ground RabbitM2 Get of the ground RabbitM2

Usando uma combinação de MA para a tendência e %R de Williams com o Commodoties Channel Index (CCI) para o acionamento, e uma banda de Dochian para saída, o RabbitM2 é projetado para ir de zero a um herói. Eu gostaria de dar as boas vindas para qualquer pessoa disposta a realizar o teste ao vivo e me dar um feedback.

MultiZigZag - Outra variante do ZigZag (ZigZag Econômico) MultiZigZag - Outra variante do ZigZag (ZigZag Econômico)

Esta versão de ZigZag pode exibir simultaneamente três ziguezagues, ambos desenhados com os dados do período de tempo atual e com os dados dos intervalos de tempo maiores.

Expert Advisor com base na estratégia de Negociação FXRaider Expert Advisor com base na estratégia de Negociação FXRaider

Expert Advisor com base na estratégia de Negociação FXRaider por FoxTrader.ru.

Rabbit3 start Zero to Hero Atualizada Rabbit3 start Zero to Hero Atualizada

Rabbit 2 atualizado com o set correto!