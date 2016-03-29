加入我们粉丝页
从底层开始 - GBP100 开始的 RabbitM2 - MetaTrader 4EA
上面的图片是我使用 rabbitm2.set 以100英镑开始的
以下是8月22日到11月1日的报告
测试柱数 70115
建模订单数 1107725
建模质量 24.96%
图表不匹配错误 0
初始存款 100.00
总净利润 452.19
毛利 1826.41
毛损 -1374.22
利润指数 1.33
期待获利 1.29
绝对回撤 44.55
最大回撤 258.83 (42.97%)
相对回撤 68.44% (125.18)
总交易数 350
卖出仓位 (获胜 %) 163 (16.56%)
买入仓位 (获胜 %) 187 (9.09%)
获利交易 (占总数%) 44 (12.57%)
亏损交易 (占总数 %) 306 (87.43%)
最大
交易利润 135.02
交易亏损 -7.81
平均
交易利润 41.51
交易亏损 -4.49
最大
连续获胜 (资金利润) 3 (130.68)
连续亏损 (亏损资金) 30 (-19.69)
最大
连续利润 (获胜次数) 160.54 (2)
连续亏损 (亏损次数) -148.90 (20)
平均
连续获胜 1
连续亏损 7
这里是下一个月的结果 ... 从2008年10月1日 - 2008年11月1日
测试柱数 33008
建模订单数 679997
建模质量 25.00%
图表不匹配错误 0
初始存款 10000.00
总净利润 51552.40
毛利 208341.67
毛损 -156789.26
利润指数 1.33
期待获利 405.92
绝对回撤 1268.81
最大回撤 54895.03 (47.71%)
相对回撤 70.64% (28514.15)
总交易数 127
卖出仓位 (获胜 %) 75 (21.33%)
买入仓位 (获胜 %) 52 (9.62%)
获利交易 (占总数%) 21 (16.54%)
亏损交易 (占总数%) 106 (83.46%)
最大
获利交易 36005.20
亏损交易 -2079.87
平均
获利交易 9921.03
亏损交易 -1479.14
最大
连续获胜 (利润资金) 3 (15359.49)
连续亏损 (亏损资金) 26 (-51401.09)
最大
连续利润 (获胜次数) 53598.06 (2)
连续亏损 (亏损次数) -51401.09 (26)
平均
连续获胜 1
连续亏损 7
非常感谢您的反馈.
