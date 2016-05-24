Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Get of the ground RabbitM2 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 813
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A imagem acima são meus £100 de início usando o rabbitm2.set
Abaixo está o Relatório de 22 de agosto até 01 de novembro
Barras em teste 70115
Ticks modelados 1107725
Qualidade do modelamento 24.96%
Erros de gráficos incompatíveis 0
Depósito inicial 100.00
Lucro líquido total 452.19
Lucro bruto 1826.41
Perda bruta -1374.22
Fator de lucro 1.33
Resultado esperado 1.29
Rebaixamento absoluto 44.55
Rebaixamento máximo 258.83 (42.97%)
Rebaixamento relativo 68.44% (125.18)
Total de negócios 350
Posições vendidas (ganho %) 163 (16.56%)
Posições compradas (ganho %) 187 (9.09%)
Negociações com lucro (% do total) 44 (12.57%)
Negociações com perda (% do total) 306 (87.43%)
Maior
Negociação com lucro 135.02
Negociação com perda -7.81
Média
Negociação com lucro 41.51
Negociação com perda -4.49
Máximo
ganhos consecutivas (lucro em dinheiro) 3 (130.68)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 30 (-19.69)
Máximo
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 160.54 (2)
perda consecutiva (contagem de perdas) -148.90 (20)
Média
ganhos consecutivos 1
perdas consecutivas 7
Aqui estão as entradas da amostra para o próximo ano ... a partir de 01 de out de 2008 - 1 nov 2008
Barras em teste 33008
Ticks modelados 679997
Qualidade do modelamento 25.00%
Erros de gráficos incompatíveis 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido total 51552.40
Lucro bruto 208341.67
Perda bruta -156789.26
Fator de lucro 1.33
Retorno esperado 405.92
Rebaixamento absoluto 1268.81
Rebaixamento máximo 54895.03 (47.71%)
Rebaixamento relativo 70.64% (28514.15)
Total de negócios 127
Posições vendidas (ganho %) 75 (21.33%)
Posições compradas (ganho %) 52 (9.62%)
Negociações com lucro (% do total) 21 (16.54%)
Negociações com perda (% do total) 106 (83.46%)
Maior
Negociação com lucro 36005.20
Negociação com perda -2079.87
Média
Negociação com lucro 9921.03
Negociação com perda -1479.14
Máximo
ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 3 (15359.49)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 26 (-51401.09)
Máximo
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 53598.06 (2)
perda consecutiva (contagem de perdas) -51401.09 (26)
Média
ganhos consecutivos 1
perdas consecutivas 7
Eu ficarei muito grato pelo feedback.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8537
Esta versão de ZigZag pode exibir simultaneamente três ziguezagues, ambos desenhados com os dados do período de tempo atual e com os dados dos intervalos de tempo maiores.ZoneTrade
O indicador foi escrito pela quarta dimensão de B. Williams - Trading Zone.
Ela representa um indicador de Média Móvel padrão com a função de suavização pelo filtro de segunda ordem de Butterworth que foi adicionadoExpert Advisor com base na estratégia de Negociação FXRaider
Expert Advisor com base na estratégia de Negociação FXRaider por FoxTrader.ru.