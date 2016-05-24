A imagem acima são meus £100 de início usando o rabbitm2.set

Abaixo está o Relatório de 22 de agosto até 01 de novembro



Barras em teste 70115

Ticks modelados 1107725

Qualidade do modelamento 24.96%

Erros de gráficos incompatíveis 0

Depósito inicial 100.00

Lucro líquido total 452.19

Lucro bruto 1826.41

Perda bruta -1374.22

Fator de lucro 1.33

Resultado esperado 1.29

Rebaixamento absoluto 44.55

Rebaixamento máximo 258.83 (42.97%)

Rebaixamento relativo 68.44% (125.18)

Total de negócios 350

Posições vendidas (ganho %) 163 (16.56%)

Posições compradas (ganho %) 187 (9.09%)

Negociações com lucro (% do total) 44 (12.57%)

Negociações com perda (% do total) 306 (87.43%)

Maior

Negociação com lucro 135.02

Negociação com perda -7.81

Média

Negociação com lucro 41.51

Negociação com perda -4.49

Máximo

ganhos consecutivas (lucro em dinheiro) 3 (130.68)

perdas consecutivas (perda em dinheiro) 30 (-19.69)

Máximo

lucro consecutivo (contagem de vitórias) 160.54 (2)

perda consecutiva (contagem de perdas) -148.90 (20)

Média

ganhos consecutivos 1

perdas consecutivas 7

Aqui estão as entradas da amostra para o próximo ano ... a partir de 01 de out de 2008 - 1 nov 2008



Barras em teste 33008

Ticks modelados 679997

Qualidade do modelamento 25.00%

Erros de gráficos incompatíveis 0

Depósito inicial 10000.00

Lucro líquido total 51552.40

Lucro bruto 208341.67

Perda bruta -156789.26

Fator de lucro 1.33

Retorno esperado 405.92

Rebaixamento absoluto 1268.81

Rebaixamento máximo 54895.03 (47.71%)

Rebaixamento relativo 70.64% (28514.15)

Total de negócios 127

Posições vendidas (ganho %) 75 (21.33%)

Posições compradas (ganho %) 52 (9.62%)

Negociações com lucro (% do total) 21 (16.54%)

Negociações com perda (% do total) 106 (83.46%)

Maior

Negociação com lucro 36005.20

Negociação com perda -2079.87

Média

Negociação com lucro 9921.03

Negociação com perda -1479.14

Máximo

ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 3 (15359.49)

perdas consecutivas (perda em dinheiro) 26 (-51401.09)

Máximo

lucro consecutivo (contagem de vitórias) 53598.06 (2)

perda consecutiva (contagem de perdas) -51401.09 (26)

Média

ganhos consecutivos 1

perdas consecutivas 7





Eu ficarei muito grato pelo feedback.

