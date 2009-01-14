CodeBaseРазделы
в карман
RabbitM2 - эксперт для MetaTrader 4

Используя комбинацию MA для тренда, Williams Percent Range вместе с Commodoties Channel Index для срабатывания и полос Dochian для выхода, RabbitM2 создан для того, чтобы из ничего сделать всё.

Буду рад всем, кто желает провести живое тестирование и написать свой отчет.

Результаты тестирования:

RabbitM2_Expert_Advisor_MetaTrader4

Картинка сверху - это мой старт со £100 используя rabbitm2.set

Ниже приведен отчет тестирования с 22 августа по 1 ноября

Баров в истории 70115
Смоделировано тиков 1107725
Качество моделирования 24.96%
ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Чистая прибыль 452.19
Общая прибыль 1826.41
Общий убыток -1374.22
Прибыльность 1.33
Матожидание выигрыша 1.29
Абсолютная просадка 44.55
Максимальная просадка 258.83 (42.97%)
Относительная просадка 68.44% (125.18)
Всего сделок 350
Короткие позиции (% выигравших) 163 (16.56%)
Длинные позиции (% выигравших) 187 (9.09%)
Прибыльные сделки (% от всех) 44 (12.57%)
Убыточные сделки (% от всех) 306 (87.43%)
Самая большая
прибыльная сделка 135.02
убыточная сделка -7.81
Средняя
прибыльная сделка 41.51
убыточная сделка -4.49
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (130.68)
непрерывных проигрышей (прибыль) 30 (-19.69)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 160.54 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -148.90 (20)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 7

Вот для сравнения начало для следующего года... с 1 октября 2008 по 1 ноября 2008

RabbitM2

Баров в истории 33008
Сможелировано тиков 679997
Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 51552.40
Общая прибыль 208341.67
Общий убыток -156789.26
Прибыльность 1.33
Матожидание выигрыша 405.92
Абсолютная просадка 1268.81
Максимальная просадка 54895.03 (47.71%)
Относительная просадка 70.64% (28514.15)
Всего сделок 127
Короткие позиции (% выигравших) 75 (21.33%)
Длинные позиции (% выигравших) 52 (9.62%)
Прибыльные сделки (% от всех) 21 (16.54%)
Убыточные сделки (% от всех) 106 (83.46%)
Самая большая
прибыльная сделка 36005.20
убыточная сделка -2079.87
Средняя
прибыльная сделка 9921.03
убыточная сделка -1479.14
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (15359.49)
непрерывных проигрышей (убыток) 26 (-51401.09)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 53598.06 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -51401.09 (26)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 7

Буду очень признателен за отзывы.

