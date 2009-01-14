Используя комбинацию MA для тренда, Williams Percent Range вместе с Commodoties Channel Index для срабатывания и полос Dochian для выхода, RabbitM2 создан для того, чтобы из ничего сделать всё.

Буду рад всем, кто желает провести живое тестирование и написать свой отчет.

Результаты тестирования:





Картинка сверху - это мой старт со £100 используя rabbitm2.set

Ниже приведен отчет тестирования с 22 августа по 1 ноября



Баров в истории 70115

Смоделировано тиков 1107725

Качество моделирования 24.96%

ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 100.00

Чистая прибыль 452.19

Общая прибыль 1826.41

Общий убыток -1374.22

Прибыльность 1.33

Матожидание выигрыша 1.29

Абсолютная просадка 44.55

Максимальная просадка 258.83 (42.97%)

Относительная просадка 68.44% (125.18)

Всего сделок 350

Короткие позиции (% выигравших) 163 (16.56%)

Длинные позиции (% выигравших) 187 (9.09%)

Прибыльные сделки (% от всех) 44 (12.57%)

Убыточные сделки (% от всех) 306 (87.43%)

Самая большая

прибыльная сделка 135.02

убыточная сделка -7.81

Средняя

прибыльная сделка 41.51

убыточная сделка -4.49

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (130.68)

непрерывных проигрышей (прибыль) 30 (-19.69)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей) 160.54 (2)

непрерывный убыток (число проигрышей) -148.90 (20)

Средний

непрерывный выигрыш 1

непрерывный проигрыш 7

Вот для сравнения начало для следующего года... с 1 октября 2008 по 1 ноября 2008







Баров в истории 33008

Сможелировано тиков 679997

Качество моделирования 25.00%

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 51552.40

Общая прибыль 208341.67

Общий убыток -156789.26

Прибыльность 1.33

Матожидание выигрыша 405.92

Абсолютная просадка 1268.81

Максимальная просадка 54895.03 (47.71%)

Относительная просадка 70.64% (28514.15)

Всего сделок 127

Короткие позиции (% выигравших) 75 (21.33%)

Длинные позиции (% выигравших) 52 (9.62%)

Прибыльные сделки (% от всех) 21 (16.54%)

Убыточные сделки (% от всех) 106 (83.46%)

Самая большая

прибыльная сделка 36005.20

убыточная сделка -2079.87

Средняя

прибыльная сделка 9921.03

убыточная сделка -1479.14

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (15359.49)

непрерывных проигрышей (убыток) 26 (-51401.09)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей) 53598.06 (2)

непрерывный убыток (число проигрышей) -51401.09 (26)

Средний

непрерывный выигрыш 1

непрерывный проигрыш 7





Буду очень признателен за отзывы.

