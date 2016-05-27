El indicador ha sido escrito según la cuarta dimensión de B. Williams, el trading Zonal:

Si las columnas actuales de los indicadores АС y АО son verdes, esto significa que hay una zona verde.

Si las columnas actuales de los indicadores АС y АО son rojas, esto significa que hay una zona roja.



Si las columnas actuales de АС y АО están en direcciones opuestas, entonces la barra se pone de color gris (zona gris).

Ajustes externos:

extern color GreenZone = Green; - Color de la zona verde

extern color RedZone = Red; - Color de la zona roja

extern color GreyZone = Gray; - Color de la zona gris

extern int BodyWidth = 3; - Anchura del cuerpo de la vela

extern int ShadowWidth = 1; - Anchura de la sombra de la vela



Sus comentarios.

