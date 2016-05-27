CodeBaseSecciones
ZoneTrade - indicador para MetaTrader 4

Duke3D
Publicado:
El indicador ha sido escrito según la cuarta dimensión de B. Williams, el trading Zonal:

Si las columnas actuales de los indicadores АС y АО son verdes, esto significa que hay una zona verde.

Si las columnas actuales de los indicadores АС y АО son rojas, esto significa que hay una zona roja.

Si las columnas actuales de АС y АО están en direcciones opuestas, entonces la barra se pone de color gris (zona gris).

Ajustes externos:

extern color GreenZone = Green;        - Color de la zona verde
extern color RedZone = Red;              - Color de la zona roja
extern color GreyZone = Gray;            - Color de la zona gris
extern int BodyWidth = 3;                   - Anchura del cuerpo de la vela
extern int ShadowWidth = 1;              - Anchura de la sombra de la vela
 

Sus comentarios.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8534

