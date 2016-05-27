Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ZoneTrade - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1835
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador ha sido escrito según la cuarta dimensión de B. Williams, el trading Zonal:
Si las columnas actuales de los indicadores АС y АО son verdes, esto significa que hay una zona verde.
Si las columnas actuales de los indicadores АС y АО son rojas, esto significa que hay una zona roja.
Si las columnas actuales de АС y АО están en direcciones opuestas, entonces la barra se pone de color gris (zona gris).
Ajustes externos:
extern color GreenZone = Green; - Color de la zona verde
extern color RedZone = Red; - Color de la zona roja
extern color GreyZone = Gray; - Color de la zona gris
extern int BodyWidth = 3; - Anchura del cuerpo de la vela
extern int ShadowWidth = 1; - Anchura de la sombra de la vela
Sus comentarios.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8534
Indicador STLM_hist. Dibuja las tendencias ascendente y descendente.Will-Spread
Indicador de Larry Williams. Considera el impacto del mercado secundario en el mercado de trading.
Esta versión del zigzag puede mostrar simultáneamente tres zigzags de acuerdo con los datos del marco temporal actual y de acuerdo con los marcos temporales mayores.RabbitM2
El asesor RabbitM2 usa una combinación de MA para definir la tendencia, WPR con CCI para la activación y franjas de Dochian para la salida.