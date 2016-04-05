Das Bild zeigt den Beginn mit £100 und der Verwendung von rabbitm2.set

unten ist der Report vom 22. Aug. bis 1. Nov.



Balken im Test 70115

Ticks modelliert 1107725

Modellierungsqualität 24.96%

Fehler in Charts-Anpassung 0

Ursprüngliche Einlage 100.00

Gesamt netto Profit 452.19

Brutto Profit 1826.41

Brutto Verlust -1374.22

Profit Faktor 1.33

Erwartetes Ergebnis 1.29

Absoluter Drawdown 44.55

Maximaler Drawdown 258.83 (42.97%)

Relativer Drawdown 68.44% (125.18)

Trades gesamt 350

Short Positionen (gewonnen %) 163 (16.56%)

Long Positionen (gewonnen %) 187 (9.09%)

Profit Trades (% gesamt) 44 (12.57%)

Verlust Trades (% gesamt) 306 (87.43%)

Größter

Profit Trade 135.02

Verlust Trade -7.81

Durchschnitt

Profit Trade 41.51

Verlust Trade -4.49

Maximum

aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 3 (130.68)

aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 30 (-19.69)

Maximal

aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner) 160.54 (2)

aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) -148.90 (20)

Durchschnitt

aufeinanderfolgende Gewinner 1

aufeinanderfolgende Verluste 7

Hier die Ergebnisse eines anderen Zeitraumes... von 1. Oct. 2008 - 1. Nov. 2008



Balken im Test 33008

Ticks modelliert 679997

Modellierungsqualität 25.00%

Fehler in Charts-Anpassung 0

Ursprüngliche Einlage 10000.00

Gesamt netto Profit 51552.40

Brutto Profit 208341.67

Brutto Verlust -156789.26

Profit Faktor 1.33

Erwartetes Ergebnis 405.92

Absoluter Drawdown 1268.81

Maximaler Drawdown 54895.03 (47.71%)

Relativer Drawdown 70.64% (28514.15)

Trades gesamt 127

Short Positionen (gewonnen %) 75 (21.33%)

Long Positionen (gewonnen %) 52 (9.62%)

Profit Trades (% gesamt) 21 (16.54%)

Verlust Trades (% gesamt) 106 (83.46%)

Größter

Profit Trade 36005.20

Verlust Trade -2079.87

Durchschnitt

Profit Trade 9921.03

Verlust Trade -1479.14

Maximum

aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 3 (15359.49)

aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 26 (-51401.09)

Maximal

aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner) 53598.06 (2)

aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) -51401.09 (26)

Durchschnitt

aufeinanderfolgende Gewinner 1

aufeinanderfolgende Verluste 7





Ich bin für jede Art von Feedback sehr dankbar.

