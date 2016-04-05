CodeBaseKategorien
Get of the ground - £100 Start RabbitM2 - Experte für den MetaTrader 4

RabbitM2.mq4 (9.44 KB)
Das Bild zeigt den Beginn mit £100 und der Verwendung von rabbitm2.set

unten ist der Report vom 22. Aug. bis 1. Nov.

Balken im Test 70115
Ticks modelliert 1107725
Modellierungsqualität 24.96%
Fehler in Charts-Anpassung 0
Ursprüngliche Einlage 100.00
Gesamt netto Profit 452.19
Brutto Profit 1826.41
Brutto Verlust -1374.22
Profit Faktor 1.33
Erwartetes Ergebnis 1.29
Absoluter Drawdown 44.55
Maximaler Drawdown 258.83 (42.97%)
Relativer Drawdown 68.44% (125.18)
Trades gesamt 350
Short Positionen (gewonnen %) 163 (16.56%)
Long Positionen (gewonnen %) 187 (9.09%)
Profit Trades (% gesamt) 44 (12.57%)
Verlust Trades (% gesamt) 306 (87.43%)
Größter
Profit Trade 135.02
Verlust Trade -7.81
Durchschnitt
Profit Trade 41.51
Verlust Trade -4.49
Maximum
aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 3 (130.68)
aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 30 (-19.69)
Maximal
aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner) 160.54 (2)
aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) -148.90 (20)
Durchschnitt
aufeinanderfolgende Gewinner 1
aufeinanderfolgende Verluste 7

Hier die Ergebnisse eines anderen Zeitraumes... von 1. Oct. 2008 - 1. Nov. 2008

Balken im Test 33008
Ticks modelliert 679997
Modellierungsqualität 25.00%
Fehler in Charts-Anpassung 0
Ursprüngliche Einlage 10000.00
Gesamt netto Profit 51552.40
Brutto Profit 208341.67
Brutto Verlust -156789.26
Profit Faktor 1.33
Erwartetes Ergebnis 405.92
Absoluter Drawdown 1268.81
Maximaler Drawdown 54895.03 (47.71%)
Relativer Drawdown 70.64% (28514.15)
Trades gesamt 127
Short Positionen (gewonnen %) 75 (21.33%)
Long Positionen (gewonnen %) 52 (9.62%)
Profit Trades (% gesamt) 21 (16.54%)
Verlust Trades (% gesamt) 106 (83.46%)
Größter
Profit Trade 36005.20
Verlust Trade -2079.87
Durchschnitt
Profit Trade 9921.03
Verlust Trade -1479.14
Maximum
aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 3 (15359.49)
aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 26 (-51401.09)
Maximal
aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner) 53598.06 (2)
aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) -51401.09 (26)
Durchschnitt
aufeinanderfolgende Gewinner 1
aufeinanderfolgende Verluste 7

Ich bin für jede Art von Feedback sehr dankbar.

