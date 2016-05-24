CodeBaseSeções
Indicadores

BearNaked Pattern1 - indicador para MetaTrader 4

Daniel Vieira Costa
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Daniel Vieira Costa

A ideia principal é o cruzamento entre o CCI e a MA quando o preço cruzar o valor da banda superior ou inferior de BBollinger. É necessário fazer um ajuste de parâmetros para outros tempos gráficos. O período de tempo padrão é de 5 minutos.


Versão 1.1






Versão 1.0


Recomendações:

  • O indicador funciona muito bem no período de 5 minutos, mas, se você quer usar em outros tempos gráficos, será necessário ajustar os parâmetros.
  • Configuração:
  • TimeFrame = 5 (mas se você quer usar em outro período de tempo, é necessário ajustar os parâmetros)
  • CCI_Periodo = 21;
  • NivelCCI_Min = -80;
  • NivelCCI_Max = 80;
  • MMPeriodo = 14 (mas tente 20 também)
  • BB_Period = 21;
  • BB_Desvio =2;
  • PIP_DesvioMAX = 0.0010 (desvio dos preços da banda superior de bollinger..)
  • PIP_Oscilacao = 0.0015 (oscilação do preço)
  • CCI_Setup2 (experimento);
  • FuraBollinger = Se o preço cruza a banda superior ou inferior de bollinger

O bug foi corrigido..

Me desculpe pelo meu Inglês. Eu estou estudando Inglês há mês.


BearNaked

