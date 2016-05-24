Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BearNaked Pattern1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1154
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
Daniel Vieira Costa
A ideia principal é o cruzamento entre o CCI e a MA quando o preço cruzar o valor da banda superior ou inferior de BBollinger. É necessário fazer um ajuste de parâmetros para outros tempos gráficos. O período de tempo padrão é de 5 minutos.
Versão 1.1
Versão 1.0
Recomendações:
- O indicador funciona muito bem no período de 5 minutos, mas, se você quer usar em outros tempos gráficos, será necessário ajustar os parâmetros.
- Configuração:
- TimeFrame = 5 (mas se você quer usar em outro período de tempo, é necessário ajustar os parâmetros)
- CCI_Periodo = 21;
- NivelCCI_Min = -80;
- NivelCCI_Max = 80;
- MMPeriodo = 14 (mas tente 20 também)
- BB_Period = 21;
- BB_Desvio =2;
- PIP_DesvioMAX = 0.0010 (desvio dos preços da banda superior de bollinger..)
- PIP_Oscilacao = 0.0015 (oscilação do preço)
- CCI_Setup2 (experimento);
- FuraBollinger = Se o preço cruza a banda superior ou inferior de bollinger
O bug foi corrigido..
Me desculpe pelo meu Inglês. Eu estou estudando Inglês há mês.
BearNaked
