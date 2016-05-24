Autor:

Daniel Vieira Costa



A ideia principal é o cruzamento entre o CCI e a MA quando o preço cruzar o valor da banda superior ou inferior de BBollinger. É necessário fazer um ajuste de parâmetros para outros tempos gráficos. O período de tempo padrão é de 5 minutos.

Versão 1.1

















Versão 1.0





Recomendações:

O indicador funciona muito bem no período de 5 minutos, mas, se você quer usar em outros tempos gráficos, será necessário ajustar os parâmetros.

Configuração:

TimeFrame = 5 (mas se você quer usar em outro período de tempo, é necessário ajustar os parâmetros)

CCI_Periodo = 21;

NivelCCI_Min = -80;

NivelCCI_Max = 80;

MMPeriodo = 14 (mas tente 20 também)

BB_Period = 21;

BB_Desvio =2;

PIP_DesvioMAX = 0.0010 (desvio dos preços da banda superior de bollinger..)



PIP_Oscilacao = 0.0015 (oscilação do preço)

CCI_Setup2 (experimento);

FuraBollinger = Se o preço cruza a banda superior ou inferior de bollinger

O bug foi corrigido..

Me desculpe pelo meu Inglês. Eu estou estudando Inglês há mês.





BearNaked

