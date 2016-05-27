CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador de nivel STOPLEVEL. - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1212
Ranking:
(4)
Publicado:
STOPLEVEL.mq4 (1.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de nivel STOPLEVEL.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8522

YZCHMC_V1 Indicador de movimiento en grupo YZCHMC_V1 Indicador de movimiento en grupo

El indicador calcula el tanto por ciento del movimiento de un grupo de parejas de divisas con respecto al inicio del día.

BearNaked Pattern1 BearNaked Pattern1

Es un patrón que uso a la hora de comerciar. Está basado en CCI/MA Bollinger.

HTH Trader HTH Trader

Asesor Hedge The Hedge Trader.

Script s_FlatEfficiency_v1 Script s_FlatEfficiency_v1

Es un script para reunir cierta estadística de los símbolos y compararla