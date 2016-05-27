Autores:

YuraZ Copyright de 2008 yzh {at} mаil {punto} ru

sergeev Copyright c 2008, Sergeev Alexey urgunt {at} gmаil {punto} com

KimIV Dentro del indicador se incluye la biblioteca para trabajar con archivos INI <inifiles.mqh> Autor Igor KIM KimIV www.kimiv.ru admin{at} kiv {punto} ru

El indicador calcula el % del movimiento de un grupo de parejas con respecto al inicio del día. El movimiento en grupo es un rasgo bastante bueno para la apertura de posición.

Normalmente, en la sesión asiática, los grupos de parejas USDXXX y XXXUSD se alinean de cierta forma. Con frecuencia, el impulso que da Asia o Europa continúa durante toda la sesión europea. Si este impulso abarca a América, entonces la entrada será magnífica, lo que siempre sucede en los periodos de tendencia.

Es mejor realizar la apertura según las convergencias/divergencias Uno de los rasgos tanto para la entrada, como para la confirmación de un periodo más temprano, puede ser la ruptura en grupo del flat matinal.

En el primer comienzo, el indicador crea un archivo INI YZCHMC_V1.INI en el catálogo, desde el que se inicia metatrader, en el archivo se guardan todas las divisas. Usted puede editar este archivo, incluir nuevos instrumentos o quitar los que quiera. Resulta muy incómodo elegir los parámetros de las parejas necesarias en cada inicio. Esto precisamente me ha impulsado a implementar la lectura de los parámetros a partir de un archivo. En el oscilador se representa la indicación del crecimiento en un marco temporal concreto, y solo la información del día actual se muestra en la esquina del gráfico principal.

Podrá ver el debate sobre el indicador aquí https://www.mql5.com/ru/forum/111665/page11

Ruptura del flat matinal http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9387

También encontrará materiales aquí https://www.mql5.com/ru/forum/107695