作者:

Daniel Vieira Costa



主要的思路是, 当价格与布林带的高值或者低值交叉时, CCI与MA的交叉. 对于其他时段需要修改参数. 默认的时段是5分钟图.

版本 1.1

















版本 1.0





推荐:

本指标在5分钟图上工作得很好, 但是如果您想在其他时段使用, 将需要修改参数.

配置:

TimeFrame = 5 (如果您想在其他时段使用, 需要调整参数)

CCI_Periodo = 21;

NivelCCI_Min = -80;

NivelCCI_Max = 80;

MMPeriodo = 14 (but try 20 too)

BB_Period = 21;

BB_Desvio =2;

PIP_DesvioMAX = 0.0010 (布林带的价格偏移..)



PIP_Oscilacao = 0.0015 (价格的震荡)

CCI_Setup2 (实验);

FuraBollinger = 如果价格与布林带上下线交叉

错误已经修改..

不好意思, 我的英语不好. 我才学习了一个月的英语.





BearNaked

