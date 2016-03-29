代码库部分
BearNaked 模式1 - MetaTrader 4脚本

Daniel Vieira Costa | Chinese English Русский Español Deutsch Português
作者:

Daniel Vieira Costa

主要的思路是, 当价格与布林带的高值或者低值交叉时, CCI与MA的交叉. 对于其他时段需要修改参数. 默认的时段是5分钟图.


版本 1.1






版本 1.0


推荐:

  • 本指标在5分钟图上工作得很好, 但是如果您想在其他时段使用, 将需要修改参数.
  • 配置:
  • TimeFrame = 5 (如果您想在其他时段使用, 需要调整参数)
  • CCI_Periodo = 21;
  • NivelCCI_Min = -80;
  • NivelCCI_Max = 80;
  • MMPeriodo = 14 (but try 20 too)
  • BB_Period = 21;
  • BB_Desvio =2;
  • PIP_DesvioMAX = 0.0010 (布林带的价格偏移..)
  • PIP_Oscilacao = 0.0015 (价格的震荡)
  • CCI_Setup2 (实验);
  • FuraBollinger = 如果价格与布林带上下线交叉

错误已经修改..

不好意思, 我的英语不好. 我才学习了一个月的英语.


BearNaked

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8520

