请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者:
Daniel Vieira Costa
主要的思路是, 当价格与布林带的高值或者低值交叉时, CCI与MA的交叉. 对于其他时段需要修改参数. 默认的时段是5分钟图.
版本 1.1
版本 1.0
推荐:
- 本指标在5分钟图上工作得很好, 但是如果您想在其他时段使用, 将需要修改参数.
- 配置:
- TimeFrame = 5 (如果您想在其他时段使用, 需要调整参数)
- CCI_Periodo = 21;
- NivelCCI_Min = -80;
- NivelCCI_Max = 80;
- MMPeriodo = 14 (but try 20 too)
- BB_Period = 21;
- BB_Desvio =2;
- PIP_DesvioMAX = 0.0010 (布林带的价格偏移..)
- PIP_Oscilacao = 0.0015 (价格的震荡)
- CCI_Setup2 (实验);
- FuraBollinger = 如果价格与布林带上下线交叉
错误已经修改..
不好意思, 我的英语不好. 我才学习了一个月的英语.
BearNaked
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8520
与昨日趋势相反 一天二十个点
与"昨日趋势"相反, 一天10点的EA的加强版ZerolagStochs
模拟两个随机震荡指标的交叉.
群体运动的YZCHMC_V1指标
本指标的意图是在大量的交易品种上交易, 但也不是必需的. 本指标计算一组交易品种中每个在从一天开始时增长的百分率. 这不是秘密...HTH Trader
对冲的对冲交易者 EA