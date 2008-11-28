Ставь лайки и следи за новостями
BearNaked Pattern1 - индикатор для MetaTrader 4
- 11110
Автор:
Daniel Vieira Costa
Основная идея - это пересечение CCI и MA, когда цена пересекает самое высокое или самое низкое значение полос Боллинджера. Для других таймфреймов требуется отрегулировать параметры. Таймфрейм по умолчанию - 5 минут.
Рекомендации:
- Индикатор хорошо работает на 5 минутном таймфрейме, но если Вы захотите использовать его на других, будет необходимо отрегулировать параметры.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8520
