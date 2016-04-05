und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BearNaked Muster1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 923
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Autor:
Daniel Vieira Costa
Die Hauptidee ist das Kreuzung von CCI und MA, wenn die Preise den hohe oder niedrigen Wert der Bollinger kreuzen. Es ist notwendig den Parameters für andere Zeitrahmen anzupassen. Der Standardzeitrahmen ist 5 Minuten.
Version 1.1
Version 1.0
Empfehlungen:
- Der Indikator arbeitet sehr gut im Zeitrahmen von 5 Minuten, wenn Sie aber einen anderen Zeitrahmen verwenden wollen, müssen Sie die Parameter anpassen.
- Konfiguration:
- TimeFrame = 5 (wenn Sie aber einen anderen Zeitrahmen verwenden wollen, müssen Sie die Parameter anpassen)
- CCI_Periodo = 21;
- NivelCCI_Min = -80;
- NivelCCI_Max = 80;
- MMPeriodo = 14 (Versuchen Sie auch 20)
- BB_Period = 21;
- BB_Desvio =2;
- PIP_DesvioMAX = 0.0010 (Differenz von Preise und oberem Bollinger Band..)
- PIP_Oscilacao = 0.0015 (Preis-Oszillator)
- CCI_Setup2 (experimentell);
- FuraBollinger = Wenn der Preis das obere oder untere Bollinger Band kreuzt
Der Fehler wurde korrigiert..
BearNaked
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8520
