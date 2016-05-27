Pon "Me gusta" y sigue las noticias
e-CA - Asesor Experto para MetaTrader 4
Cita:
Propongo continuar el tema Tartana "50 pips al día", pero un poco desde otra perspectiva, como yo lo veo
Se pueden ganar 50-60-100 pips garantizados con la entrada en flat. Todo el mundo se ha dado cuenta ya hace mucho de que cuando el precio se consolida, las medias móviles se entretejen en un cinturón y surge un fuerte movimiento. Yo propongo cortar parte de este movimiento del mercado y ponerlo en un bolsillo. En lugar de las medias móviles, he encontrado el indicador i-CA, que es muy cómodo y resultará más visual, puede que tenga algunas ventajas más, aunque no lo he analizado en profundidad.
A petición de algunos colegas de Alpari, he dibujado el quantum del asesor е-СА-5(cargado) en la ruptura de una línea i-CA. Como me pareció poco una sola para el beneficio garantizado, he añadido otras 2 con diferentes parámetros. Aquí podéis ver lo que ha resultado.
Atención: Funciona con el indicador i-CA
Parámetros de entrada:
extern double TakeProfit = 60; extern int StopLoss = 40; extern double Lots = 0.1; extern int Trailing = 0; extern int Step = 0; extern int MA.Period = 35; extern int MA.method = 0;//MODE_SMA extern int sigma_b=5; extern int sigma_s=5;
e-CA
Ejemplo de funcionamiento:
Vea también el archivo Zip adjunto.
