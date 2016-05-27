Cita:

Propongo continuar el tema Tartana "50 pips al día", pero un poco desde otra perspectiva, como yo lo veo



Se pueden ganar 50-60-100 pips garantizados con la entrada en flat. Todo el mundo se ha dado cuenta ya hace mucho de que cuando el precio se consolida, las medias móviles se entretejen en un cinturón y surge un fuerte movimiento. Yo propongo cortar parte de este movimiento del mercado y ponerlo en un bolsillo. En lugar de las medias móviles, he encontrado el indicador i-CA, que es muy cómodo y resultará más visual, puede que tenga algunas ventajas más, aunque no lo he analizado en profundidad.

A petición de algunos colegas de Alpari, he dibujado el quantum del asesor е-СА-5(cargado) en la ruptura de una línea i-CA. Como me pareció poco una sola para el beneficio garantizado, he añadido otras 2 con diferentes parámetros. Aquí podéis ver lo que ha resultado.

