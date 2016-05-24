Citação:

Vamos continuar o tópico de Tartan "50 pips por dia", mas um pouco do outro lado, como eu vejo.



Você pode levar 50-60-100 pips garantidos se você realizar uma entrada a partir de uma lateralização. Todo mundo já percebeu há muito tempo que quando o preço está consolidado ele se move em uma faixa. Quando um grande movimento amadurece, eu sugiro em colocar no bolso uma parte deste movimento. Eu encontrei o indicador i-CA, em vez de movimentos, ele é mais confortável de colocar os stops logo em seguida e ele é mais demonstrativo. Pode ser que ele tenha algumas outras vantagens que eu não examinei profundamente.

A pedido dos companheiros da Alpari, eu desenhei o quant do EA e-CA-5 (carregado) em um rompimento através de uma linha de i-CA. Ele me pareceu ser muito pouco para um lucro garantido, então eu adicionei mais outros dois com parâmetros diferentes. Agora veja qual foi o resultado.

