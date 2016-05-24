Participe de nossa página de fãs
e-CA - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 895
- Avaliação:
-
- Publicado:
Citação:
Vamos continuar o tópico de Tartan "50 pips por dia", mas um pouco do outro lado, como eu vejo.
Você pode levar 50-60-100 pips garantidos se você realizar uma entrada a partir de uma lateralização. Todo mundo já percebeu há muito tempo que quando o preço está consolidado ele se move em uma faixa. Quando um grande movimento amadurece, eu sugiro em colocar no bolso uma parte deste movimento. Eu encontrei o indicador i-CA, em vez de movimentos, ele é mais confortável de colocar os stops logo em seguida e ele é mais demonstrativo. Pode ser que ele tenha algumas outras vantagens que eu não examinei profundamente.
A pedido dos companheiros da Alpari, eu desenhei o quant do EA e-CA-5 (carregado) em um rompimento através de uma linha de i-CA. Ele me pareceu ser muito pouco para um lucro garantido, então eu adicionei mais outros dois com parâmetros diferentes. Agora veja qual foi o resultado.
Atenção: Ele funciona com o indicador i-CA.
Parâmetros de entrada:
extern double TakeProfit = 60; extern int StopLoss = 40; extern double Lots = 0.1; extern int Trailing = 0; extern int Step = 0; extern int MA.Period = 35; extern int MA.method = 0;//MODE_SMA extern int sigma_b=5; extern int sigma_s=5;
e-CA
Um exemplo de seu Funcionamento:
Veja também o arquivo zip anexado.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8510
