说明:

让我们继续 Tartan 的主题, "一天50个点", 但是从另外一个方面看.

在平缓波动市场上您保证可以赢 50-60-100 个点. 每个人很久以前就注意到, 当价格稳定时, 就像被安全带缠绕一般. 出现大范围波动时我被建议参与进去分一杯羹. 我发现i-CA指标不是用于大范围的移动. 也许它还有我尚未发掘的其他优势.

在Alpari我找到了伙伴, 开发了这个EA e-CA-5 (已经上传), 在一条 i-CA 线被突破时交易. 对我来说它的获利太少了, 所以我增加了另外两个不同的参数. 现在来看结果如何.

注意: 它使用了 i-CA 指标.

输入参数:

extern double  TakeProfit  = 60;
extern int     StopLoss    = 40;
extern double  Lots        = 0.1;
extern int     Trailing    = 0;
extern int     Step        = 0;
extern int MA.Period = 35;
extern int MA.method = 0;//MODE_SMA
extern int sigma_b=5;
extern int sigma_s=5;

e-CA

运行实例:

您可以看到附加的 Zip 文件.

