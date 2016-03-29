说明:

让我们继续 Tartan 的主题, "一天50个点", 但是从另外一个方面看.



在平缓波动市场上您保证可以赢 50-60-100 个点. 每个人很久以前就注意到, 当价格稳定时, 就像被安全带缠绕一般. 出现大范围波动时我被建议参与进去分一杯羹. 我发现i-CA指标不是用于大范围的移动. 也许它还有我尚未发掘的其他优势.

在Alpari我找到了伙伴, 开发了这个EA e-CA-5 (已经上传), 在一条 i-CA 线被突破时交易. 对我来说它的获利太少了, 所以我增加了另外两个不同的参数. 现在来看结果如何.

