Añadido el RSI estándar. Si el valor del indicador es menor a BuyOp y el valor actual del indicador es mayor al anterior, entonces compramos. Si el valor del indicador es mayor a SellOp y el valor actual del indicador es menor al anterior, entonces vendemos. Test - periodo de RSI. El trailing-stop utilizado aquí está tomado de este foro o del foro de Alpari (no lo recuerdo exactamente). Se ha añadido el auto-optimizador del artículo La optimización automática de un asesor experto en el trading real

Parámetros para la optimización: BuyOp, SellOp,Test.

Gráfico solo de un día, dado que los parámetros se optimizan a diario.

Se comporta muy bien en M1. Los mejores valores se dan en EURJPY.

Strategy Tester Report RSI_Test Alpari-Classic (Build 218)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen) Periodo 1 minuto (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20) Modelo Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles) Parámetros TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;

Barras en la historia 2380 Ticks modelados 33018 Calidad del modelado 25.00% Error de desviación de los gráficos 0









Depósito inicial 400.00







Beneficio neto 254.46 Beneficio total 254.46 Pérdidas totales 0.00 Rentabilidad

Esperanza matemática de ganancia 50.89



Disminución absoluta 39.31 Disminución máxima 87.46 (17.25%) Disminución relativa 17.25% (87.46)

Operaciones totales 5 Posiciones cortas (% con ganancias) 3 (100.00%) Posiciones largas (% con ganancias) 2 (100.00%)

Operaciones con beneficios (% del total) 5 (100.00%) Operaciones con pérdidas (% del total) 0 (0.00%) Operación con mayores beneficios 52.07 mayores pérdidas 0.00 Media mayores beneficios 50.89 mayores pérdidas 0.00 Cantidad máxima de ganancias seguidas (beneficio) 5 (254.46) pérdidas seguidas (pérdidas) 0 (0.00) Máximo de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 254.46 (5) pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) 0.00 (0) Media de ganancias consecutivas 5 de pérdidas consecutivas 0 № Hora Tipo Orden Volumen Precio S / L T / P Beneficio Saldo 1 2008.10.17 00:32 buy 1 0.10 136.65 0.00 0.00

2 2008.10.17 02:11 modify 1 0.10 136.65 137.15 0.00

3 2008.10.17 02:24 s/l 1 0.10 137.15 137.15 0.00 49.13 449.13 4 2008.10.17 06:34 sell 2 0.10 137.07 0.00 0.00

5 2008.10.17 09:02 modify 2 0.10 137.07 136.54 0.00

6 2008.10.17 09:03 s/l 2 0.10 136.54 136.54 0.00 52.07 501.20 7 2008.10.17 11:18 buy 3 0.10 135.63 0.00 0.00

8 2008.10.17 15:59 modify 3 0.10 135.63 136.13 0.00

9 2008.10.17 16:02 s/l 3 0.10 136.13 136.13 0.00 49.13 550.33 10 2008.10.17 17:07 sell 4 0.10 136.74 0.00 0.00

11 2008.10.17 17:38 modify 4 0.10 136.74 136.21 0.00

12 2008.10.17 17:38 s/l 4 0.10 136.21 136.21 0.00 52.06 602.39 13 2008.10.17 19:26 sell 5 0.10 137.03 0.00 0.00

14 2008.10.17 20:24 modify 5 0.10 137.03 136.50 0.00

15 2008.10.17 20:24 s/l 5 0.10 136.50 136.50 0.00 52.07 654.46

No ha participado en el Campeonato debido a la auto-optimización (no es posible usarlo en el Campeonato, y el código tampoco es mío), además, la idea me vino a la cabeza después de que el Campeonato comenzase.