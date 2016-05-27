CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

RSI_Test - Asesor Experto para MetaTrader 4

Maksim Zerkalov
Visualizaciones:
1099
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
\MQL4\Include\
auto_optimization.mqh (20.71 KB) ver
RSI_Test.mq4 (9.29 KB) ver
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Añadido el RSI estándar. Si el valor del indicador es menor a BuyOp y el valor actual del indicador es mayor al anterior, entonces compramos. Si el valor del indicador es mayor a SellOp y el valor actual del indicador es menor al anterior, entonces vendemos. Test - periodo de RSI. El trailing-stop utilizado aquí está tomado de este foro o del foro de Alpari (no lo recuerdo exactamente). Se ha añadido el auto-optimizador del artículo La optimización automática de un asesor experto en el trading real

Parámetros para la optimización: BuyOp, SellOp,Test.

Gráfico solo de un día, dado que los parámetros se optimizan a diario.

Se comporta muy bien en M1. Los mejores valores se dan en EURJPY.

Strategy Tester Report
RSI_Test
Alpari-Classic (Build 218)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Periodo 1 minuto (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
Modelo Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
Parámetros TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;

Barras en la historia 2380 Ticks modelados 33018 Calidad del modelado 25.00%
Error de desviación de los gráficos 0




Depósito inicial 400.00



Beneficio neto 254.46 Beneficio total 254.46 Pérdidas totales 0.00
Rentabilidad
Esperanza matemática de ganancia 50.89

Disminución absoluta 39.31 Disminución máxima 87.46 (17.25%) Disminución relativa 17.25% (87.46)

Operaciones totales 5 Posiciones cortas (% con ganancias) 3 (100.00%) Posiciones largas (% con ganancias) 2 (100.00%)

 Operaciones con beneficios (% del total) 5 (100.00%) Operaciones con pérdidas (% del total) 0 (0.00%)
Operación con mayores beneficios 52.07 mayores pérdidas 0.00
Media mayores beneficios 50.89 mayores pérdidas 0.00
Cantidad máxima de ganancias seguidas (beneficio) 5 (254.46) pérdidas seguidas (pérdidas) 0 (0.00)
Máximo de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 254.46 (5) pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) 0.00 (0)
Media de ganancias consecutivas 5 de pérdidas consecutivas 0
Hora Tipo Orden Volumen Precio S / L T / P Beneficio Saldo
1 2008.10.17 00:32 buy 1 0.10 136.65 0.00 0.00
2 2008.10.17 02:11 modify 1 0.10 136.65 137.15 0.00
3 2008.10.17 02:24 s/l 1 0.10 137.15 137.15 0.00 49.13 449.13
4 2008.10.17 06:34 sell 2 0.10 137.07 0.00 0.00
5 2008.10.17 09:02 modify 2 0.10 137.07 136.54 0.00
6 2008.10.17 09:03 s/l 2 0.10 136.54 136.54 0.00 52.07 501.20
7 2008.10.17 11:18 buy 3 0.10 135.63 0.00 0.00
8 2008.10.17 15:59 modify 3 0.10 135.63 136.13 0.00
9 2008.10.17 16:02 s/l 3 0.10 136.13 136.13 0.00 49.13 550.33
10 2008.10.17 17:07 sell 4 0.10 136.74 0.00 0.00
11 2008.10.17 17:38 modify 4 0.10 136.74 136.21 0.00
12 2008.10.17 17:38 s/l 4 0.10 136.21 136.21 0.00 52.06 602.39
13 2008.10.17 19:26 sell 5 0.10 137.03 0.00 0.00
14 2008.10.17 20:24 modify 5 0.10 137.03 136.50 0.00
15 2008.10.17 20:24 s/l 5 0.10 136.50 136.50 0.00 52.07 654.46

No ha participado en el Campeonato debido a la auto-optimización (no es posible usarlo en el Campeonato, y el código tampoco es mío), además, la idea me vino a la cabeza después de que el Campeonato comenzase.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8513

