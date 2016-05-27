Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Añadido el RSI estándar. Si el valor del indicador es menor a BuyOp y el valor actual del indicador es mayor al anterior, entonces compramos. Si el valor del indicador es mayor a SellOp y el valor actual del indicador es menor al anterior, entonces vendemos. Test - periodo de RSI. El trailing-stop utilizado aquí está tomado de este foro o del foro de Alpari (no lo recuerdo exactamente). Se ha añadido el auto-optimizador del artículo La optimización automática de un asesor experto en el trading real
Parámetros para la optimización: BuyOp, SellOp,Test.
Gráfico solo de un día, dado que los parámetros se optimizan a diario.
Se comporta muy bien en M1. Los mejores valores se dan en EURJPY.
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Periodo
|1 minuto (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
|Parámetros
|TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;
|Barras en la historia
|2380
|Ticks modelados
|33018
|Calidad del modelado
|25.00%
|Error de desviación de los gráficos
|0
|Depósito inicial
|400.00
|Beneficio neto
|254.46
|Beneficio total
|254.46
|Pérdidas totales
|0.00
|Rentabilidad
|Esperanza matemática de ganancia
|50.89
|Disminución absoluta
|39.31
|Disminución máxima
|87.46 (17.25%)
|Disminución relativa
|17.25% (87.46)
|Operaciones totales
|5
|Posiciones cortas (% con ganancias)
|3 (100.00%)
|Posiciones largas (% con ganancias)
|2 (100.00%)
|Operaciones con beneficios (% del total)
|5 (100.00%)
|Operaciones con pérdidas (% del total)
|0 (0.00%)
|Operación con
|mayores beneficios
|52.07
|mayores pérdidas
|0.00
|Media
|mayores beneficios
|50.89
|mayores pérdidas
|0.00
|Cantidad máxima
|de ganancias seguidas (beneficio)
|5 (254.46)
|pérdidas seguidas (pérdidas)
|0 (0.00)
|Máximo
|de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias)
|254.46 (5)
|pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas)
|0.00 (0)
|Media
|de ganancias consecutivas
|5
|de pérdidas consecutivas
|0
|№
|Hora
|Tipo
|Orden
|Volumen
|Precio
|S / L
|T / P
|Beneficio
|Saldo
|1
|2008.10.17 00:32
|buy
|1
|0.10
|136.65
|0.00
|0.00
|2
|2008.10.17 02:11
|modify
|1
|0.10
|136.65
|137.15
|0.00
|3
|2008.10.17 02:24
|s/l
|1
|0.10
|137.15
|137.15
|0.00
|49.13
|449.13
|4
|2008.10.17 06:34
|sell
|2
|0.10
|137.07
|0.00
|0.00
|5
|2008.10.17 09:02
|modify
|2
|0.10
|137.07
|136.54
|0.00
|6
|2008.10.17 09:03
|s/l
|2
|0.10
|136.54
|136.54
|0.00
|52.07
|501.20
|7
|2008.10.17 11:18
|buy
|3
|0.10
|135.63
|0.00
|0.00
|8
|2008.10.17 15:59
|modify
|3
|0.10
|135.63
|136.13
|0.00
|9
|2008.10.17 16:02
|s/l
|3
|0.10
|136.13
|136.13
|0.00
|49.13
|550.33
|10
|2008.10.17 17:07
|sell
|4
|0.10
|136.74
|0.00
|0.00
|11
|2008.10.17 17:38
|modify
|4
|0.10
|136.74
|136.21
|0.00
|12
|2008.10.17 17:38
|s/l
|4
|0.10
|136.21
|136.21
|0.00
|52.06
|602.39
|13
|2008.10.17 19:26
|sell
|5
|0.10
|137.03
|0.00
|0.00
|14
|2008.10.17 20:24
|modify
|5
|0.10
|137.03
|136.50
|0.00
|15
|2008.10.17 20:24
|s/l
|5
|0.10
|136.50
|136.50
|0.00
|52.07
|654.46
No ha participado en el Campeonato debido a la auto-optimización (no es posible usarlo en el Campeonato, y el código tampoco es mío), además, la idea me vino a la cabeza después de que el Campeonato comenzase.
