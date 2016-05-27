CodeBaseSecciones
i-CAi - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1263
Ranking:
(3)
Publicado:
i-CAi.mq4 (2.63 KB) ver
El indicador muestra la línea de ruptura.

Parámetros de entrada:

extern int MA.Period=35;
extern int MA.method=MODE_SMA;
extern int MA.applied_price=PRICE_CLOSE;

i-CAi

