Asesor según Trend Follower - Asesor Experto para MetaTrader 4
Autor de la estrategia:
Urban Sotensek.
Últimas versiones:
Hacia arriba\Compra
ENTRADA: Antes de nada, esperamos una flecha de señal hacia arriba
GUPPY MMA: ¡Las líneas verdes deberán estar por encima de las rojas! Las líneas verdes, rojas y amarillas deberán indicar hacia arriba de común acuerdo. ¡Todas las líneas deberán moverse en una dirección!
LAGUERRE: La línea del indicador Laguerre deberá cruzar el nivel 0.15 de abajo hacia arriba
MACD: ¡Esto es importante! En el momento de la señal, MACD deberá estar por encima de 0
STOP-LOSS: 5 puntos (+spread!) por debajo de LOW de la vela actual
STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 puntos en las parejas por defecto y 25 puntos en las más volátiles, como GBP y los cambios cruzados. Elija el método para establecer el stop-loss que le venga mejor
SALIDA (combinada): Teniendo una posición abierta, es posible cerrar la mitad de las posiciones en el primer punto de apoyo y dejar que la otra mitad trabaje hasta que la línea Slope Direction no se ponga roja
SALIDA ALTERNATIVA: Puede elegir su propio método de salida y cerrar las posiciones en los puntos de apoyo o cuando la línea Slope Direction se ponga roja o cuando el precio (nueva vela) se abra desde el otro lado del canal de volatilidad.
Hacia abajo\Venta
ENTRADA: Ante todo, esperamos una flecha especial hacia abajo
GUPPY MMA: ¡Las líneas azules deberán estar por debajo de las rojas! Las líneas verdes, rojas y amarillas deberán indicar hacia abajo de común acuerdo. ¡Todas las líneas deberán moverse en una dirección!
LAGUERRE: La línea del indicador Laguerre deberá cruzar el nivel 0.75 de arriba hacia abajo
MACD: ¡Esto es importante! En el momento de la señal, MACD deberá estar por debajo de 0
STOP-LOSS: 5 puntos (+spread!) por encima de HIGH de la vela actual
STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 puntos en las parejas por defecto y 25 puntos en las más volátiles, como GBP y los cambios cruzados. Elija el método para establecer el stop-loss que le venga mejor
SALIDA (combinada): Teniendo una posición abierta, es posible cerrar la mitad de las posiciones en el primer punto de apoyo y dejar que la otra mitad trabaje hasta que la línea Slope Direction no se ponga azul
SALIDA ALTERNATIVA: Puede elegir su propio método de salida y cerrar las posiciones en los puntos de apoyo o cuando la línea Slope Direction se ponga azul o cuando el precio (nueva vela) se abra desde el otro lado del canal de volatilidad
sistema según Trend Follower
Consejos:
- Hay que optimizar y ver el funcionamiento en el futuro.
- Trate de usar diferentes métodos para salir de las posiciones.
- Es necesario revisar el stop-loss.
- La descripción de los parámetros del asesor y el análisis de la estrategia Trend Follower están disponibles en el número 23 de la revista.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8507
