Autor de la estrategia:

Urban Sotensek.

Últimas versiones:

Aquí

Hacia arriba\Compra



ENTRADA: Antes de nada, esperamos una flecha de señal hacia arriba

GUPPY MMA: ¡Las líneas verdes deberán estar por encima de las rojas! Las líneas verdes, rojas y amarillas deberán indicar hacia arriba de común acuerdo. ¡Todas las líneas deberán moverse en una dirección!

LAGUERRE: La línea del indicador Laguerre deberá cruzar el nivel 0.15 de abajo hacia arriba

MACD: ¡Esto es importante! En el momento de la señal, MACD deberá estar por encima de 0



STOP-LOSS: 5 puntos (+spread!) por debajo de LOW de la vela actual

STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 puntos en las parejas por defecto y 25 puntos en las más volátiles, como GBP y los cambios cruzados. Elija el método para establecer el stop-loss que le venga mejor

SALIDA (combinada): Teniendo una posición abierta, es posible cerrar la mitad de las posiciones en el primer punto de apoyo y dejar que la otra mitad trabaje hasta que la línea Slope Direction no se ponga roja

SALIDA ALTERNATIVA: Puede elegir su propio método de salida y cerrar las posiciones en los puntos de apoyo o cuando la línea Slope Direction se ponga roja o cuando el precio (nueva vela) se abra desde el otro lado del canal de volatilidad.

Hacia abajo\Venta



ENTRADA: Ante todo, esperamos una flecha especial hacia abajo

GUPPY MMA: ¡Las líneas azules deberán estar por debajo de las rojas! Las líneas verdes, rojas y amarillas deberán indicar hacia abajo de común acuerdo. ¡Todas las líneas deberán moverse en una dirección!

LAGUERRE: La línea del indicador Laguerre deberá cruzar el nivel 0.75 de arriba hacia abajo

MACD: ¡Esto es importante! En el momento de la señal, MACD deberá estar por debajo de 0



STOP-LOSS: 5 puntos (+spread!) por encima de HIGH de la vela actual

STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 puntos en las parejas por defecto y 25 puntos en las más volátiles, como GBP y los cambios cruzados. Elija el método para establecer el stop-loss que le venga mejor

SALIDA (combinada): Teniendo una posición abierta, es posible cerrar la mitad de las posiciones en el primer punto de apoyo y dejar que la otra mitad trabaje hasta que la línea Slope Direction no se ponga azul

SALIDA ALTERNATIVA: Puede elegir su propio método de salida y cerrar las posiciones en los puntos de apoyo o cuando la línea Slope Direction se ponga azul o cuando el precio (nueva vela) se abra desde el otro lado del canal de volatilidad



sistema según Trend Follower

Consejos: