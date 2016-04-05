und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Zitat:
Setzen wir das Tartan Thema "50 Pips pro Tag" fort, aber ein bisschen von der anderen Seite, denke ich.
Sie können garantierte 50-60-100 Pips gewinnen vom Anfang eines Seitwärtsmarktes. Wie jeder seit langem weiß, wenn Preise sich konsolidieren, bewegen sie sich im engen Rahmen. Eine große Bewegung reift heran, und ich schlage vor, einen Teil dieser Bewegung einzusacken. Ich fand den i-CA Indikator, es ist bequemer und einfacher mit ihm statt mit den Preisbewegungen die Stopps zu platzieren. Vielleicht hat er noch andere Vorteile, das habe ich aber nicht weiter untersucht.
Auf Bitten von Kollegen von Alpari habe ich die Linien des EA e-CA-5 (beigefügt) eines Ausbruchs aus einer i-CA Linie gezeichnet. Es schien mir, dass einer für einen garantierten Gewinn zu wenig sein könnte, also habe ich zwei weitere Parameter hinzugefügt. Schauen wir auf das Ergebnis.
Achtung: Er verwendet den i-CA Indikator.
Eingabe Parameter:
extern double TakeProfit = 60; extern int StopLoss = 40; extern double Lots = 0.1; extern int Trailing = 0; extern int Step = 0; extern int MA.Period = 35; extern int MA.method = 0;//MODE_SMA extern int sigma_b=5; extern int sigma_s=5;
e-CA
Ein Arbeitsbeispiel:
Siehe auch die beigefügte Zip-Datei.
