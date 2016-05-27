Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Search patterns - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2032
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador busca patrones, muestra en la pantalla el final del punto D, y también el final del punto C.
Parámetros de entrada:
extern bool FuturePattern =false; /* true - busca patrones formados, es decir, se puede intentar ganar con el movimiento antes de que finalice el patrón, para los usuarios "avanzados" de patrones ;) */ extern bool ExtSave=false; /* si true, entonces las construcciones se guardarán en el gráfico */ extern int ExtDepth=0; /* parámetro para ZZ,si 0, entonces se buscarán patrones, de lo contrario, se construye el patrón(si lo hay) con el parámetro Depth indicado extern int ExtPoint=5; /* número de puntos de zigzag, si se indican más de 5, entonces se representarán los patrones en la historia extern int minDepth=3; /* parámetro para la búsqueda de patrones */ extern int maxDepth=50;/* parámetro para la búsqueda de patrones */ extern double ExtDopusk=0.05; /* los parámetros del patrón se diferenciarán en una magnitud no mayor a ExtDopusk */ extern double TimeDopusk=0.2; /*los parámetros temporales del patrón se diferenciarán en una magnitud no mayor a TimeDopusk */ extern bool Gartley=true; /* true - busca patrones de Gartley, false - no */ extern bool Pattern_50=true; /* true - busca el patrón 5-0, false - no */ extern bool ABCD=true; /* true - busca el patrón AB=CD, false - no */ extern bool WolfWaves=false; /* true - busca el patrón WW, false - no */ extern bool SweetZoneStart=true; /* true - muestra la SweetZone del inicio del procesamiento de WW en la que deberá entrar el punto 5, false - no */ extern bool SweetZoneEnd=true; /* true - muestra la SweetZone del inicio del procesamiento de WW en la que deberá entrar el punto 6, false - no */ extern color SZScolor=Blue; /* color para SweetZoneStart */ extern color SZEcolor=DarkGreen; /* color para SweetZoneEnd */ extern color ExtColorGartley=MidnightBlue; /* Color para los patrones de Gartley */ extern color ExtColorRet=Lime; /* Color de la línea de re-trazamiento */
Search patterns
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8511
e-CA
Se pueden ganar 50-60-100 pips con la entrada en flat.i-CAi
El indicador muestra la línea de ruptura.
RSI_Test
Basado en el indicador RSIRed estocástica
Red estocástica para tareas de clasificación con instrucciones