Search patterns

El indicador busca patrones, muestra en la pantalla el final del punto D, y también el final del punto C.

Parámetros de entrada:

extern bool FuturePattern = false ; /* true - busca patrones formados, es decir, se puede intentar ganar con el movimiento antes de que finalice el patrón, para los usuarios "avanzados" de patrones ;) */ extern bool ExtSave = false ; /* si true, entonces las construcciones se guardarán en el gráfico */ extern int ExtDepth = 0 ; /* parámetro para ZZ,si 0, entonces se buscarán patrones, de lo contrario, se construye el patrón(si lo hay) con el parámetro Depth indicado extern int ExtPoint = 5 ; /* número de puntos de zigzag, si se indican más de 5, entonces se representarán los patrones en la historia extern int minDepth = 3 ; /* parámetro para la búsqueda de patrones */ extern int maxDepth = 50 ; /* parámetro para la búsqueda de patrones */ extern double ExtDopusk = 0.05 ; /* los parámetros del patrón se diferenciarán en una magnitud no mayor a ExtDopusk */ extern double TimeDopusk = 0.2 ; /*los parámetros temporales del patrón se diferenciarán en una magnitud no mayor a TimeDopusk */ extern bool Gartley = true ; /* true - busca patrones de Gartley, false - no */ extern bool Pattern_50 = true ; /* true - busca el patrón 5-0, false - no */ extern bool ABCD = true ; /* true - busca el patrón AB=CD, false - no */ extern bool WolfWaves = false ; /* true - busca el patrón WW, false - no */ extern bool SweetZoneStart = true ; /* true - muestra la SweetZone del inicio del procesamiento de WW en la que deberá entrar el punto 5, false - no */ extern bool SweetZoneEnd = true ; /* true - muestra la SweetZone del inicio del procesamiento de WW en la que deberá entrar el punto 6, false - no */ extern color SZScolor = Blue ; /* color para SweetZoneStart */ extern color SZEcolor = DarkGreen ; /* color para SweetZoneEnd */ extern color ExtColorGartley = MidnightBlue ; /* Color para los patrones de Gartley */ extern color ExtColorRet = Lime ; /* Color de la línea de re-trazamiento */

