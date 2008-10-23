Ставь лайки и следи за новостями
e-CA - эксперт для MetaTrader 4
6974
Цитата:
Предлагаю продолжить темку Tartana "50 пипов в день", но чуть с другой стороны, как я вижу.
Гарантированные 50-60-100 пипов можно взять при входе с флета. Все давно уже заметилили, что когда цена консалидируется, моувинги закручиваются в жгут, назревает сильное движение, вот кусок из этого движение и предлагаю выпезать с рынка и положить в карман. Вместо моувингов я присмотрел индюк i-CA,удобно и стоп за ним выставить, да и по нагляднее будет, может еще какие приимущества есть, в глубь не влазил.
Квант по просьбе товарищей на альпари советничка е-СА-5(вложил) нарисовал на пробой одной линии i-CA, мне показалось мало одной для гарантированного профита, добавил еще 2 с различными параметрами и вот посмотрите что получается.
Внимание: Работает с индикатором i-CA
Входные параметры:
extern double TakeProfit = 60; extern int StopLoss = 40; extern double Lots = 0.1; extern int Trailing = 0; extern int Step = 0; extern int MA.Period = 35; extern int MA.method = 0;//MODE_SMA extern int sigma_b=5; extern int sigma_s=5;
e-CA
Пример работы:
Так же смотрите в приложеный Zip-файл.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8510
