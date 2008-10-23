CodeBaseРазделы
Советники

e-CA - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6974
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
e-CA-5.mq4 (4.01 KB) просмотр
i-CA.zip (56.6 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Цитата:

Предлагаю продолжить темку Tartana "50 пипов в день", но чуть с другой стороны, как я вижу.

Гарантированные 50-60-100 пипов можно взять при входе с флета. Все давно уже заметилили, что когда цена консалидируется, моувинги закручиваются в жгут, назревает сильное движение, вот кусок из этого движение и предлагаю выпезать с рынка и положить в карман. Вместо моувингов я присмотрел индюк i-CA,удобно и стоп за ним выставить, да и по нагляднее будет, может еще какие приимущества есть, в глубь не влазил.

Квант по просьбе товарищей на альпари советничка е-СА-5(вложил) нарисовал на пробой одной линии i-CA, мне показалось мало одной для гарантированного профита, добавил еще 2 с различными параметрами и вот посмотрите что получается.

Внимание: Работает с индикатором i-CA

Входные параметры:

extern double  TakeProfit  = 60;
extern int     StopLoss    = 40;
extern double  Lots        = 0.1;
extern int     Trailing    = 0;
extern int     Step        = 0;
extern int MA.Period = 35;
extern int MA.method = 0;//MODE_SMA
extern int sigma_b=5;
extern int sigma_s=5;

e-CA

Пример работы:

Так же смотрите в приложеный Zip-файл.

Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8510
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8510

