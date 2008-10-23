Цитата:

Предлагаю продолжить темку Tartana "50 пипов в день", но чуть с другой стороны, как я вижу.



Гарантированные 50-60-100 пипов можно взять при входе с флета. Все давно уже заметилили, что когда цена консалидируется, моувинги закручиваются в жгут, назревает сильное движение, вот кусок из этого движение и предлагаю выпезать с рынка и положить в карман. Вместо моувингов я присмотрел индюк i-CA,удобно и стоп за ним выставить, да и по нагляднее будет, может еще какие приимущества есть, в глубь не влазил.

Квант по просьбе товарищей на альпари советничка е-СА-5(вложил) нарисовал на пробой одной линии i-CA, мне показалось мало одной для гарантированного профита, добавил еще 2 с различными параметрами и вот посмотрите что получается.

