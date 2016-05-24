CodeBaseSeções
Experts

EA Baseado em um Seguidor de Tendência - expert para MetaTrader 4

Юрий | Portuguese
Visualizações:
2232
Avaliação:
(7)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor da Estratégia:

Urban Sotensek.

Autor do EA:

Yuriy. ForTrader.ru

Últimas Versões:

aqui


Alta\Compra

ENTRADA: Primeiramente, esperamos pelo sinal da seta de alta
MMA GUPPY: As linhas verdes devem estar acima das vermelhas! As linhas verdes, vermelhas e amarelas devem apontar sempre para cima. Todas as linhas devem se mover na mesma direção!
LAGUERRE: A linha do indicador Laguerre deve atravessar o nível 0.15 de baixo para cima.
MACD: Ele é importante! O MACD deve ser superior a 0, no momento do sinal.

STOP-LOSS: 5 pontos (+ spread!) abaixo de LOW da vela atual.
STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 pontos sobre os pares de moeda padrão e 25 pontos em pares mais voláteis, como GBP e suas moedas cruzadas. Você deve escolher o método de colocação do StopLoss que seja mais adequado para você.
SAÍDA (combinado): Se você tem uma posição aberta, você pode fechar metade dela no primeiro ponto de verificação e deixar a parte remanescente aberta até que a linha de Slope Direction (Direção da inclinação) se tornar vermelha.
SAÍDA ALTERNATIVA: Você pode escolher o seu próprio método de saída e fechar as posições nos pontos de verificação ou quando a linha da Slope Direction (Direção da inclinação) se tornar vermelha ou quando o preço (nova vela) abrir do outro lado do canal de volatilidade.

Baixa\Venda

ENTRADA: Primeiramente, esperamos pelo sinal da seta de baixa
MMA GUPPY: As linhas verdes devem estar abaixo das vermelhas! As linhas verdes, vermelhas e amarelas devem apontar sempre para baixo. Todas as linhas devem se mover na mesma direção!
LAGUERRE: A linha do indicador Laguerre deve atravessar o nível 0.75 de cima para baixo.
MACD: Ele é importante! O MACD deve ser inferior a 0, no momento do sinal.

STOP-LOSS: 5 pontos (+ spread!) acima de HIGH da vela atual.
STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 pontos sobre os pares de moeda padrão e 25 pontos em pares mais voláteis, como GBP e suas moedas cruzadas. Você deve escolher o método de colocação do StopLoss que seja mais adequado para você.
SAÍDA (combinado): Se você tem uma posição aberta, você pode fechar metade dela no primeiro ponto de verificação e deixar a parte remanescente aberta até que a linha de Slope Direction (Direção da inclinação) se tornar azul.
SAÍDA ALTERNATIVA: Você pode escolher o seu próprio método de saída e fechar as posições nos pontos de verificação ou quando a linha da Slope Direction (Direção da inclinação) se tornar vermelha ou quando o preço (nova vela) abrir do outro lado do canal de volatilidade.



O sistema baseado em um Seguidor de Tendência

Conselhos:

  • Você deve otimizá-lo e executar o forward test.
  • Tente usar diferentes métodos de saída das posições.
  • Você deve revisar o StopLoss.
  • A descrição dos parâmetros do EA e da investigação da estratégia do "Seguidor de Tendência" está disponível na edição 23º da revista.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8507

