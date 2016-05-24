Autor da Estratégia:

Urban Sotensek.

Autor do EA:

Yuriy. ForTrader.ru

Últimas Versões:

aqui

Alta\Compra



ENTRADA: Primeiramente, esperamos pelo sinal da seta de alta

MMA GUPPY: As linhas verdes devem estar acima das vermelhas! As linhas verdes, vermelhas e amarelas devem apontar sempre para cima. Todas as linhas devem se mover na mesma direção!

LAGUERRE: A linha do indicador Laguerre deve atravessar o nível 0.15 de baixo para cima.

MACD: Ele é importante! O MACD deve ser superior a 0, no momento do sinal.



STOP-LOSS: 5 pontos (+ spread!) abaixo de LOW da vela atual.

STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 pontos sobre os pares de moeda padrão e 25 pontos em pares mais voláteis, como GBP e suas moedas cruzadas. Você deve escolher o método de colocação do StopLoss que seja mais adequado para você.

SAÍDA (combinado): Se você tem uma posição aberta, você pode fechar metade dela no primeiro ponto de verificação e deixar a parte remanescente aberta até que a linha de Slope Direction (Direção da inclinação) se tornar vermelha.

SAÍDA ALTERNATIVA: Você pode escolher o seu próprio método de saída e fechar as posições nos pontos de verificação ou quando a linha da Slope Direction (Direção da inclinação) se tornar vermelha ou quando o preço (nova vela) abrir do outro lado do canal de volatilidade.

Baixa\Venda



ENTRADA: Primeiramente, esperamos pelo sinal da seta de baixa

MMA GUPPY: As linhas verdes devem estar abaixo das vermelhas! As linhas verdes, vermelhas e amarelas devem apontar sempre para baixo. Todas as linhas devem se mover na mesma direção!

LAGUERRE: A linha do indicador Laguerre deve atravessar o nível 0.75 de cima para baixo.

MACD: Ele é importante! O MACD deve ser inferior a 0, no momento do sinal.



STOP-LOSS: 5 pontos (+ spread!) acima de HIGH da vela atual.

STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 pontos sobre os pares de moeda padrão e 25 pontos em pares mais voláteis, como GBP e suas moedas cruzadas. Você deve escolher o método de colocação do StopLoss que seja mais adequado para você.

SAÍDA (combinado): Se você tem uma posição aberta, você pode fechar metade dela no primeiro ponto de verificação e deixar a parte remanescente aberta até que a linha de Slope Direction (Direção da inclinação) se tornar azul.

SAÍDA ALTERNATIVA: Você pode escolher o seu próprio método de saída e fechar as posições nos pontos de verificação ou quando a linha da Slope Direction (Direção da inclinação) se tornar vermelha ou quando o preço (nova vela) abrir do outro lado do canal de volatilidade.











O sistema baseado em um Seguidor de Tendência

Conselhos: