Strategie Autor:

Urban Sotensek.

EA Autor:

Yuriy. ForTrader.ru

Letzte Version:

hier

Aufwärts\Kaufen



ENTER: Zuerst warten wir auf einen Aufwärtspfeil

GUPPY MMA: Die grünen Linien müssen über den roten sein! Die grünen, roten und gelben Linien müssen einheitlich aufwärts laufen. Alle Linien bewegen sich in die gleiche Richtung!

LAGUERRE: Die Linie des Laguerre Indikator soll die 0.15 nach oben kreuzen.

MACD: Das ist wichtig! Der MACD soll über 0 liegen im Moment des Signals.



STOP-LOSS: 5 Points (+ Spread!) unter dem LOW der aktuellen Kerze.

ALTERNATIVER STOP-LOSS: 20 Points des Standardwährung und 25 Points für Paare mit höherer Volatilität wie GBP und "Cross-Currencies". Sie wählen sich die Methode, die Ihnen mehr liegt.

EXIT (kombiniert): Wenn Sie eine geöffnete Position haben, können Sie Hälfte davon am ersten Kontrollpunkt schließen und den Rest dann, wenn die Steigungsrichtungslinie rot wird.

ALTERNATIVER EXIT: Sie können Ihre eigene Methode des Ausgangs wählen und die Positionen an den Kontrollpunkten schließen oder wenn die Steigungsrichtungslinie rot wird oder wenn sich der Eröffnungspreis einer neuen Kerzen auf der anderen Seite des Volatilitätskanal befindet.

Abwärts/Verkaufen



ENTER: Zuerst warten wir auf einen Abwärtspfeil

GUPPY MMA: Die grünen Linien liegen unter den roten! Die grünen, roten und gelben Linien müssen einheitlich abwärts laufen. Alle Linien bewegen sich in die gleiche Richtung!

LAGUERRE: Die Linie des Laguerre Indikators sollte 0.75 nach unten kreuzen.

MACD: Das ist wichtig! Der MACD soll unter 0 liegen im Moment des Signals.



STOP-LOSS: 5 Points (+ Spread!) über dem HIGH der aktuellen Kerze.

ALTERNATIVER STOP-LOSS: 20 Points des Standardwährung und 25 Points für Paare mit höherer Volatilität wie GBP und "Cross-Currencies". Sie wählen sich die Methode, die Ihnen mehr liegt.

EXIT (kombiniert): Wenn Sie eine geöffnete Position haben, können Sie Hälfte davon am ersten Kontrollpunkt schließen und den Rest dann, wenn die Steigungsrichtungslinie blau wird.

ALTERNATIVER EXIT: Sie können Ihre eigene Methode des Ausgangs wählen und die Positionen an den Kontrollpunkten schließen oder wenn die Steigungsrichtungslinie blau wird oder wenn sich der Eröffnungspreis einer neuen Kerzen auf der anderen Seite des Volatilitätskanal befindet.









Das System folgt dem Trend

Empfehlung: