Expert Advisors

EA Based on Trend Follower - Experte für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Strategie Autor:

Urban Sotensek.

EA Autor:

Yuriy. ForTrader.ru

Letzte Version:

hier


Aufwärts\Kaufen

ENTER: Zuerst warten wir auf einen Aufwärtspfeil
GUPPY MMA: Die grünen Linien müssen über den roten sein! Die grünen, roten und gelben Linien müssen einheitlich aufwärts laufen. Alle Linien bewegen sich in die gleiche Richtung!
LAGUERRE: Die Linie des Laguerre Indikator soll die 0.15 nach oben kreuzen.
MACD: Das ist wichtig! Der MACD soll über 0 liegen im Moment des Signals.

STOP-LOSS: 5 Points (+ Spread!) unter dem LOW der aktuellen Kerze.
ALTERNATIVER STOP-LOSS: 20 Points des Standardwährung und 25 Points für Paare mit höherer Volatilität wie GBP und "Cross-Currencies". Sie wählen sich die Methode, die Ihnen mehr liegt.
EXIT (kombiniert): Wenn Sie eine geöffnete Position haben, können Sie Hälfte davon am ersten Kontrollpunkt schließen und den Rest dann, wenn die Steigungsrichtungslinie rot wird.
ALTERNATIVER EXIT: Sie können Ihre eigene Methode des Ausgangs wählen und die Positionen an den Kontrollpunkten schließen oder wenn die Steigungsrichtungslinie rot wird oder wenn sich der Eröffnungspreis einer neuen Kerzen auf der anderen Seite des Volatilitätskanal befindet.

Abwärts/Verkaufen

ENTER: Zuerst warten wir auf einen Abwärtspfeil
GUPPY MMA: Die grünen Linien liegen unter den roten! Die grünen, roten und gelben Linien müssen einheitlich abwärts laufen. Alle Linien bewegen sich in die gleiche Richtung!
LAGUERRE: Die Linie des Laguerre Indikators sollte 0.75 nach unten kreuzen.
MACD: Das ist wichtig! Der MACD soll unter 0 liegen im Moment des Signals.

STOP-LOSS: 5 Points (+ Spread!) über dem HIGH der aktuellen Kerze.
ALTERNATIVER STOP-LOSS: 20 Points des Standardwährung und 25 Points für Paare mit höherer Volatilität wie GBP und "Cross-Currencies". Sie wählen sich die Methode, die Ihnen mehr liegt.
EXIT (kombiniert): Wenn Sie eine geöffnete Position haben, können Sie Hälfte davon am ersten Kontrollpunkt schließen und den Rest dann, wenn die Steigungsrichtungslinie blau wird.
ALTERNATIVER EXIT: Sie können Ihre eigene Methode des Ausgangs wählen und die Positionen an den Kontrollpunkten schließen oder wenn die Steigungsrichtungslinie blau wird oder wenn sich der Eröffnungspreis einer neuen Kerzen auf der anderen Seite des Volatilitätskanal befindet.



Das System folgt dem Trend

Empfehlung:

  • Sie sollten optimieren und Zukunftstest durchführen.
  • Versuchen Sie unterschiedliche Methoden Positionen zu schließen.
  • Überprüfen Sie den StopLoss.
  • Die Beschreibung der Parameter des EAT und die Untersuchung der "Trendfolger" Strategie finden Sie in Heft 23 des Journals.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8507

