Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Madeleine_v2.0 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1429
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Otra versión más del indicador Madeleine.
Parámetros de entrada:
string str="Madeleine_v2.0"; extern string _Bars="Número de barras para el dibujado"; extern int cfg_Bars=18; //número de barras para el dibujado extern string Ray="Dibujado de rayos"; extern bool cfg_Ray=false; //dibujado de rayos extern string HL1="High (315), Low (45)"; extern bool cfg_HL1=true; //dibujar solo con High (315), Low (45) extern string OC1="Open (315), Close (45)"; extern bool cfg_OC1=false; //dibujar solo con Open (315), Close (45) extern string HL2="High (45), Low (315)"; extern bool cfg_HL2=false; //dibujar solo con High (45), Low (315) extern string OC2="Open (45), Close (315)"; extern bool cfg_OC2=false; //dibujar solo con Open (45), Close (315)
Madeleine_v2.0
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8505
Madlen_5_0
Las líneas «Madlen» son semejantes en su aplicación a las líneas de apoyo y resistencia de las líneas horizontales o de tendencia.GRFLeadingEdge
Indicador de franjas de Bollinger.
Asesor según Trend Follower
Experto de estrategia "Trend Follower".i-CAi
El indicador muestra la línea de ruptura.