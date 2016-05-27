CodeBaseSecciones
Madeleine_v2.0 - indicador para MetaTrader 4

Otra versión más del indicador Madeleine.

Parámetros de entrada:

string str="Madeleine_v2.0";
extern string _Bars="Número de barras para el dibujado";
extern int cfg_Bars=18; //número de barras para el dibujado
extern string Ray="Dibujado de rayos";
extern bool cfg_Ray=false; //dibujado de rayos
extern string HL1="High (315), Low (45)";
extern bool cfg_HL1=true; //dibujar solo con High (315), Low (45)
extern string OC1="Open (315), Close (45)";
extern bool cfg_OC1=false; //dibujar solo con Open (315), Close (45)
extern string HL2="High (45), Low (315)";
extern bool cfg_HL2=false; //dibujar solo con High (45), Low (315)
extern string OC2="Open (45), Close (315)";
extern bool cfg_OC2=false; //dibujar solo con Open (45), Close (315)

Madeleine_v2.0

Madlen_5_0 Madlen_5_0

Las líneas «Madlen» son semejantes en su aplicación a las líneas de apoyo y resistencia de las líneas horizontales o de tendencia.

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

Indicador de franjas de Bollinger.

Asesor según Trend Follower Asesor según Trend Follower

Experto de estrategia "Trend Follower".

i-CAi i-CAi

El indicador muestra la línea de ruptura.