Madlen_5_0

Las líneas «Madlen» son semejantes en su aplicación a las líneas de apoyo y resistencia de las líneas horizontales o de tendencia. Tienen una peculiaridad positiva, no hay rupturas o activaciones falsas, se las podría llamar incluso «verdaderas líneas de tendencia».



La línea comienza a existir en cuanto se dibuja conforme a la señal, si la línea se dibuja de abajo hacia arriba y tiene un ángulo de 45 grados, entonces es de apoyo. Y si la línea se dibuja desde arriba hacia abajo y tiene un ángulo de 315 grados, entonces en un principio es de resistencia.



Cuanto mayor sea el interés hacia los apoyos o resistencias, más se prolongará el interés opuesto a estas líneas. Y precisamente las líneas de apoyo se convertirán en líneas de resistencia y al contrario, las de resistencia en apoyo. La señal de ello será el cierre del cuerpo de la vela más allá de la zona de la línea o la apertura del cuerpo de una nueva vela más allá de su zona. Así, las líneas forman canales paralelos de tendencia en cuyos diapasones se desplaza el precio, aparte de los canales se forman triángulos de diferente tipo.



Aquí hay que prestar atención a la parte media del triángulo y a la hora de su finalización. El desplazamiento del precio en el triángulo acumula fuerza, y luego tiene lugar la salida de sus límites. Los triángulos se forman con los diferentes colores de las líneas, y los canales con uno de los colores. Seguir leyendo...

Parámetros de entrada:

string str = "Madlen v5" ; extern string __ = "Emisión de la señal" ; extern bool cfg_Signal = false ; extern string _ = "Parámetros de dibujado" ; extern int cfg_Period = 0 ; //D1 extern int cfg_MaxBars = 5 ; //número de velas que se dibujan extern bool cfg_Ray = true ; //dibujado con rayos o no extern bool cfg_DrawLast = true ; //dibujado de la penúltima vela. extern bool cfg_DrawFibo = true ; //dibujado de Fibo extern string _Session = "Ajustes de dibujado de las sesiones" ; extern bool cfg_DrawSession = true ; extern color cfg_SessionColor1 = MediumTurquoise ; //Europea extern color cfg_SessionColor2 = Gainsboro ; //Americana extern string _Risks = "Riesgos" ; double cfg_RiskLots = 0.1 ; extern double cfg_Risk = 0.01 ; extern int cfg_RiskLevelPoint = 25 ;

Madlen_5_0

